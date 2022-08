Faltan solamente 9 fechas para que finalice la temporada 2022 del campeonato mundial de la Formula 1 y parece haber un gran candidato al título: Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés, que quiere llevarse el bicampeonato, ha sido el mejor piloto durante los primeros 13 Grandes Premios y lidera con comodidad en la tabla. Le lleva 80 puntos a Charles Leclerc (Ferrari) y 85 a Sergio Pérez, su compañero.

Mientras el monegasco y el mexicano aclaran que aún no se dan por vencidos y que harán lo imposible para arrebatarle el trofeo a SuperMax, hay un corredor que pocos tienen en cuenta pero que también se ve con posibilidades de llevarse la gloria. Se trata de Carlos Sainz, de Ferrari, quien está 5º en la tabla con 156 unidades y está obligado a prácticamente tener un recorrido perfecto de aquí a diciembre.

"Estadísticamente, todo es posible (haciendo referencia al título), mis intenciones no han cambiado. Afronto cada fin de semana con el objetivo de ganar la carrera, es un año loco. Los dos primeros equipos no acaban uno detrás de otro, hay muchos cambios de puntos y me hace creer que puede pasar de todo. Es una temporada diferente y en las carreras pueden pasar muchas cosas", admitió el madrileño al portal oficial de la F1.

Más adelante explicó: "Este año, a inicios de temporada ya estaba 50 puntos por detrás de los líderes y es complicado ser un candidato al título. Eso sí, si miras las últimas carreras, creo que estoy rindiendo a un nivel muy similar a los mejores, siento que estoy justo ahí. Reconozco que pagué el precio a comienzos de temporada, pero todos en Ferrari están contentos con mis resultados, han visto mi progreso con el coche".

"El equipo ha rendido a un nivel muy alto y estamos luchando ante un equipo realmente fuerte como es Red Bull. Hemos progresado mucho en los dos últimos años y la estrategia siempre es un tema interesante. No sé los motivos por los que la gente mira tanto nuestras estrategias y a lo que deberíamos haber hecho, pero se debe a ser parte de Ferrari, todos nuestros mensajes de radio se emiten", sentenció Sainz, quien eligió no criticar a su equipo tras las polémicas estrategias que tantos puntos le quitaron.