Este domingo 30 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Gran Premio de México, el cual obviamente tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una carrera más que especial, ya que Sergio Pérez celebrará ante su gente el título de constructores conseguido con Red Bull Racing en Estados Unidos. Y querrá coronar esta temporada con un triunfo en su casa...

El experimentado conductor mexicano acumula 2 triunfos en lo que va del 2022 (Mónaco y Singapur) y está peleando el segundo lugar en la tabla de pilotos con Charles Leclerc, por lo que necesita seguir cosechando resultados positivos. Es un enorme momento para que gane por primera vez en su país, pero en entrevista con ESPN dejó bien en claro que no quiere recibir ningún tipo de ayuda de su compañero SuperMax.

"No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria", apuntó Checo, enviándole un contundente pedido al neerlandés que se posiciona como favorito para llevarse el Gran Premio.

Más adelante, Sergio Pérez agregó: "Yo creo que al final es normal, todos queremos ganar. Yo creo que si es una situación, donde sea diferente, que sea una ayuda diferente, no tengo duda que lo hará como yo lo he hecho con él en el pasado". Cabe recordar que, por ejemplo, una defensa suya sobre Lewis Hamilton en Abu Dabi le dio el título mundial a Verstappen en 2021.

"Ser compañero de Max en Red Bull sin duda que es difícil, pero creo que necesitas ser mentalmente muy fuerte, no es un lugar que cualquiera de la parrilla podría ocupar, entonces estoy contento, estoy orgulloso de lo que he hecho con las armas que tengo. Si por algo hay alguna situación donde podría Max apoyarme, creo que sin duda lo hará, pero lo importante es seguir esta racha, cerrar fuertes la temporada y sería ideal como segundo del campeonato del mundo", sentenció Checo.