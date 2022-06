Mitch Evans, piloto de la Formula E, desde 2016 ha comenzado a forjar su legado como uno de los pilotos más competitivos de esta categoría del automovilismo donde a pesar de no ser la rama más popular de monoplazas, cada día estos asfaltos suman más y más aficionados alrededor del mundo, así como interés de diversos medios, pero eso no quiere decir que el pilotar estos autos haya sido una decisión fácil de tomar.

El oriundo de Nueva Zelanda tuvo su paso por la GP3 y GP2, categorías inferiores y de formación de la Fórmula Uno, en donde a pesar de que Evans siempre se mostró competitivo al llegar a ser Campeón que hasta fue considerado una promesa de estos asfaltos, el sueño de llegar a la máxima categoría del automovilismo no se hizo realidad por diversos factores, entre ellos la suerte, así lo dijo a pregunta expresa para Bolavip México.

“Creo que algunos tienen la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno, yo estuve muy cerca, pero hay algunos que tienen más suerte que otros, y no fue mi caso. Hay muchos que tuvieron un camino mucho más sencillo que el mío, y la verdad fui uno de esos chicos que no se veía que tendría la oportunidad de subirme a un F1. La verdad es algo muy complicado conseguir un asiento, no creo que todos los pilotos de la categoría realmente merezcan un puesto ahí, algunos si lo merecen, pero otros definitivamente no”, apuntó Mitch.

“Política, dinero, eso y otras diversas razones fueron lo que no ayudó a que yo pudiera llegar a la Fórmula Uno, pero al mismo tiempo estoy muy agradecido de que tuve grandes experiencias de formación en la GP2 y GP3, ya que realmente ahí es donde están pilotos genuinos, yo trabajé muy fuerte para estar en ambas categorías pues no tenía dinero, y trabajé mucho para encontrar una oportunidad, me quedé muy cerca, pero aun así estoy contento hasta donde he llegado en la Formula E”, destacó el volante del equipo Jaguar Racing.

“Estoy muy agradecido de estar en esta categoría donde, aunque no parezca es demasiado desafiante cada carrera, hay retos por cumplir todo el tiempo, hay grandes pilotos que han mostrado un nivel muy alto, y la verdad me siento muy afortunado de poder competir con ellos, eso me ha ayudado a mejorar mucho y crecer como piloto y ser humano. Lástima que en la Formula Uno el sistema esté roto, por eso muchos chicos como yo no consiguen llegar, creo que ese es el gran problema con ellos”, finalizó el piloto neozelandés.