¿Envidia a Checo Pérez? La comparación del expiloto de Red Bull: "Me criticaron mucho"

El piloto mexicano, Checo Pérez, se encuentra en su segunda temporada con la escudería Red Bull. Después de un primer año en el que le costó adaptarse, el tapatío marcha en el tercer lugar del Campeonato Mundial. Ya se ganó la confianza de la escudería, e incluso, la extensión de su contrato.

Quien no pudo gozar de los mismos privilegios que Checo Pérez, fue Alexander Albon. El piloto tailandés llegó a Red Bull en 2019, y también le costó adaptarse. No obstante, la escudería optó por prescindir de sus servicios y Albon se quedó afuera de la Fórmula 1 durante una temporada entera.

"Si miras las distancias que había entre Sergio y Max a principios del año pasado, no había apenas diferencias si comparamos con las mías", recordó Alexander Albon en diálogo con Auto Motor und Sport. "Me criticaron mucho por mi rendimiento, pero no diría que el ascenso a Red Bull llegó demasiado pronto. Eso sí, con la experiencia de hoy en día, todo hubiese sido muy distinto", aclaró.

Albon contó cómo vivió quedarse afuera del Gran Circo: "El parón en 2021 llegó en el mejor momento posible para mí. Cuando no estas pilotando, puedes dar un paso atrás y mirar en profundidad todo el panorama. Me di cuenta que lo importante era entender todo fuera del coche. En algunas ocasiones no estas cómodo con la puesta a punto, pero es lo mejor para ir rápido", explicó el tailandés.

Albon en el Campeonato Mundial 2022

En lo que va de certamen, Alexander Albon, piloto que ahora representa a Williams, apenas pudo puntuar en dos carreras, para sumar 3 unidades, por lo que se ubica en 19° lugar, solo por delante de Nicholas Latifi.