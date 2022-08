Siete años tuvieron que pasar para que el piloto Stoffel Vandoorne consiguiera un nuevo título después de que fuera campeón de la GP2 en 2015, situación apremiante para el belga pues consiguió debutar en la Formula 1, pero no logró destacar más de lo esperado ya que siempre estuvo a la sombra de Fernando Alonso, pero la Formula E le dio la revancha que tanto esperaba y ahora es Campeón de la categoría.

Con esta experiencia, Stoffel charló con Bolavip México y otros medios sobre cuáles diferencias ha percibido entre ambas categorías y si realmente la Formula E se perfila a ser el futuro de la máxima categoría del automovilismo por las nuevas políticas ambientales y de un consumo sustentable que han comenzado a surgir alrededor del mando, situación que los propios dirigentes de este serial han confirmado.

“Todavía siguen existiendo muchas diferencias entre ambos, empezando por los circuitos callejeros, la habilidad que debes demostrar en ellos es muy distinta, y al ser un campeonato totalmente eléctrico las distancias entre pilotos en la pista no son tantas, realmente los pilotos aquí tenemos una distancia de manejo muy corta, estamos en circunstancias muy parecidas, así como las regulaciones del campeonato a diferencia de lo que sucede en la F1”.

De acuerdo con Vandoorne es un duro reto el disputar la Formula E y a pesar de los mitos alrededor de este campeonato, él no extraña la F1 y ni siquiera el ruido de los autos que tanto se ha criticado que no tienen los monoplazas del circuito eléctrico: “Sí son distintas ambas plataformas, pero soy sincero y no, no extraño el ruido de los autos de la F1, recuerdo la primera vez que manejé un auto de Formula E y realmente si tienen sonido, sólo que es distinto a lo que hemos oído, pero sin duda me quedo con este campeonato”.