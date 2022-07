El próximo domingo se vuelve a disputar un Gran Premio de Gran Bretaña en donde Red Bull y Ferrari quienes son los grandes protagonistas a quedarse con el campeonato de pilotos como el de constructores. Por otro lado, Carlos Sainz habló del momento en el que se encuentra en la Fórmula 1 y afirmó que está listo para recuperar lo perdido en el inicio de la temporada.

Desde su renovación con el equipo italiano, el español tuvo varios errores que lo dejaron fuera de la lucha por el campeonato por abandonos por falta de fiabilidad del F1-75 o por choques insólitos. Debido a esto, el madrileño hoy es el segundo piloto de la Scuderia, por lo que debe ayudar a Charles Leclerc a ganar el campeonato.

A pesar de esto, Carlos Sainz comenta que no se baja de la lucha del campeonato y que va a seguir intentando lograr sumar para ser campeón del mundo. A su vez, el volante de Ferrari mencionó que están cerca de Red Bull debido a que fueron el coche más rápido en el Gran Premio de Canadá donde finalizó segundo detrás de Max Verstappen.

"Creo que la velocidad estuvo ahí todo el fin de semana. El ritmo estaba ahí, así que la elección del alerón fue la correcta. En cuanto a la capacidad de adelantar, sabemos que, con estos coches, para adelantar a otro, necesitas ser más de medio segundo por vuelta más rápido. Y sí, fuimos más rápidos que Red Bull en muchas fases de la carrera, pero no lo fuimos más de dos o tres décimas, lo que no es suficiente delta para el adelantamiento”, mencionó según lo informado por Motorsports.com.

Y agregó: “No miro mucho la batalla por el título. Sobre todo, porque me caí de ahí muy pronto con mis dos abandonos, que fueron consecutivos, y luego con otro cero en Bakú. Sinceramente, eso me retrasó bastante, pero si me centro en ganar carreras, creo que eso me devolverá a la lucha. Así que me centraré en ir carrera a carrera intentando estar en el podio en cada una de ellas, y veremos en qué posición llego al final”. Por último, el piloto madirleño comentó que se siente motivado ya que realizó buenas actuaciones en Baku, Mónaco y Canadá, pero aclaró que en Silverstone habrá un verdadero reto ya que es similar al circuito del GP de Barcelona.

“Creo que Silverstone va a suponer un reto mayor, porque es más parecido a Barcelona, que es el circuito en el que más he sufrido hasta ahora. Así que creo que va a ser una buena referencia para ver cuánto he avanzado y cuánto he mejorado con este coche. Porque sin duda desde Mónaco me he sentido mucho más cerca y mucho más cómodo con el monoplaza”, finalizó Carlos Sainz.