Después del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 ha entrado en su habitual receso de verano, y Sergio Pérez descansa en tierras mexicanas pensando en regresar de lo mejor manera, después de una leve merma en las últimas jornadas que lo tiene en la tercera posición de la tabla de pilotos.

Después de ganar en Mónaco y obtener otros grandes resultados, el piloto tapatío quedó muy cerca de su compañero Verstappen, pero luego los resultados no lo acompañaron y el neerlandés comenzó a liderar cada vez más cómodo el campeonato mundial. Actualmente, Max suma 258 unidades, mientras que el de Guadalajara tiene 173.

Sin embargo, Checo no se achica y se anima a advertir a toda la parrilla. En diálogo con el medio Sport Blind, el mexicano aseguró que puede vencer a cualquier piloto de la F1, incluso a su coequipero, y quedarse con la corona de campeón a finales del 2022.

"¡Definitivamente! (puedo ganar el Mundial) Si todo está bien (con el coche) y conduzco perfectamente, puedo vencer a cualquiera en la Fórmula 1", disparó el mexicano sobre sus chances de obtener su primer título.

"A Max también (lo puedo vencer). Lo he demostrado varias veces esta temporada. Desafortunadamente, eso no será un éxito seguro. Max tiene una calidad increíble, es extremadamente genial para su edad y tiene muy buenas sensaciones con el coche. Por eso la pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino cuántas carreras puedo terminar por delante de él. Se trata de consistencia. Eso distingue a un campeón", añadió.