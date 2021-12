La Formula 1 siempre se ha caracterizado por ser un serial serio y pulcro en sus comunicados y publicaciones, pero como todo en la vida, hay una primera vez para todo, incluso para los errores, y esta vez lo cometieron uno que causó polémica y molestia entre sus fans, pues fue nada más y nada menos que con el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez.

En esta ocasión el famoso serial de automovilismo decidió hacer una votación entre sus fanáticos para que la espera del inicio de la nueva temporada no sea tan tediosa, y en esta incluyeron al originario de Guadalajara, Jalisco, así como a otro de sus rivales, Lando Norris, pero hubo un detalle que hizo enloquecer a las redes sociales.

La encuesta se trató de que el público votara por el mejor rebase de la temporada 2021, y a pesar de que se veía un juego muy inocente, al momento de colocar las banderas de cada uno de los volantes, cometieron un garrafal que ofendió a muchos mexicanos, pues a “Checo” lo ubicaron con la bandera de España, pero no sólo en el video con el que lo promocionaron, sino también en el conteo de votos.

Esto provocó que de inmediato el nombre de Pérez se volviera en trending topic en redes sociales, pues múltiples fans demostraron su molestia ante estos detalles, e incluso se sintieron ofendidos ante la situación, pues no entendían cómo permitieron esto en dos ocasiones, teniendo el Gran Premio de México en su calendario, pero lo que no sabían era que se trataba de la carrera a la que se referían, no de la nacionalidad del volante, pero esto no fue bien planteado por el máximo circuito y por ello hubo confusión entre los internautas.