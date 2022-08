La Formula 1 entró en etapa de receso después de lo que fue el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría. No obstante, las novedades no se han detenido. Fernando Alonso protagonizó un gran bombazo al anunciar que el año próximo pilotará para Aston Martin.

El español de 41 años es el más experimentado de la parrilla actual, y tomó por sorpresa a Alpine, su actual escudería, al anunciar su salida. Fernando Alonso reemplazará al multicampeón Sebastian Vettel, quien se retirará a fin de año, tras la última parte de la temporada.

Al respecto, su excompañero, Felipe Massa, se mostró sorprendido por la decisión de Fernando Alonso: "Ha hecho una nueva elección extraña en su carrera. Creo que esto es algo que piensan todos. Me ha sorprendido mucho su elección, no la de Aston. Creo que Aston Martin tiene mucho a ganar, pero no me parece que éste sea el caso de Fernando".

De todas formas, Felipe Massa, quien continúa corriendo en Brasil, dejó en claro su admiración por Fernando Alonso: "Un piloto increíble, con el que tuve el honor de ser su compañero en Ferrari. Aprendí mucho de él y a mi parecer es uno de los mejores pilotos del Mundo".

¿Puede Alonso ganar en Aston Martin?

Asimismo, Massa cree que Fernando Alonso tiene su techo en Aston Martin: "Lo que necesita es un coche competitivo, que le permita demostrar todo lo que es capaz de hacer. Si las cosas siguen como están, deberá lucha por ser décimo, 11° o 12° y no creo que esto sea interesante para él".