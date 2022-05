El experimentado piloto español, Fernando Alonso, habló con la BBC sobre el actual Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022, el cual presenta entre sus grandes novedades el pronunciado bajón que sufrieron Mercedes y Lewis Hamilton, en comparación con los últimos años. De ser dominadores de la competición, a estar muy lejos del ritmo que muestran tanto Ferrari como Red Bull.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, está teniendo que sobrellevar una situación a la que no está acostumbrado, pero para Fernando Alonso, la competitividad del coche es lo más importante: “Es la naturaleza del deporte. A veces tienes un coche mejor y otras, no tienes un coche bueno y necesitas luchar para progresar algo. Este año vemos que el piloto es muy importante en Fórmula 1, pero no crucial”, argumentó el español.

Con sus declaraciones, Fernando Alonso parece también restarle algo de mérito a Hamilton por sus logros en los últimos años, ya que el español resalta la importancia de un buen monoplaza: “Lewis está pilotando tan bien como lo ha hecho en los últimos años. Dominaba el deporte y rompió todos los récords con más de 100 pole positions, y ahora hace una super vuelta, y está un segundo por detrás, así que bienvenido a mi mundo”, insistió Alonso.

Para Fernando Alonso, la situación de Hamilton es lógica muchos sentidos, ya que en los buenos resultados es el piloto quien se lleva las portadas: "Así es la F1. No va a ser un deporte justo en términos de cifras. Más que nada es un deporte de equipo y tendemos a olvidar esto, sobre todo cuando tenemos éxito. Estamos tan contentos con lo que logramos que incluso aunque intentamos compartirlo con el equipo, todos los titulares van para el piloto".

El recordatorio de Alonso a Hamilton

Aunque Alonso considere que Hamilton “merece todo lo que ha logrado”, también considera que “este año es un buen recordatorio de que en todos esos récord y números, importa mucho el paquete que tienes”. El español ejemplificó con sus dos títulos, cuando superó a Michael Schumacher: “Mi coche era más fiable y tenía un buen rendimiento, y no puedes alabar lo suficiente el paquete porque todos los titulares seguirán siendo con el piloto”.