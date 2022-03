Como era de esperarse tras las pruebas de pretemporada, Ferrari inicio el 2022 de manera extraordinaria en el Gran Premio de Baréín. Charles Leclerc le sacó jugó a la pole position y dominó la carrera de principio a fin para llevarse el primer puesto; mientras que Carlos Sainz mostró buen ritmo y aprovechó el abandono de Max Verstappen para subirse al segundo lugar. De esta manera, la escudería italiana dio un golpe en la mesa y le envió una clara amenaza a Red Bull Racing y Mercedes-AMG Petronas: nosotros también pelearemos por el título.

El español de 27 años platicó en exclusiva con El Partidazo de COPE y contó sus sensaciones tras la primera fecha de la temporada de Formula 1. A pesar de que está muy contento con su rendimiento, dejó en claro que no se conforma y hará lo posible para superar a su compañero de equipo. Además, reveló la postura que tiene Mattia Binotto en caso de que les toque pelear el campeonato de pilotos entre ellos. ¿Hay preferencia por alguno?

"No pudo salir mejor. Justo era lo que necesitábamos (el 1-2). No fue un alivio. Ha sido una muy buena noticia. El viernes no iba cómodo, pero luego me espabilé bastante bien para sacarle rendimiento al coche. En carrera se volvió a ver un poco la realidad. Al final, el coche siempre te acaba poniendo en tu sitio. Mi compañero (Charles Leclerc) ha sabido llevar el coche al límite muy bien. A ver si en la próxima puedo ser yo", admitió el oriundo de Madrid.

Más adelante, confesó una interna de Ferrari: "Se nos va a dejar competir. Habrá que poner preferencias con el piloto que se esté jugando el Mundial. Pasa en todas las escuderías. Nos tenemos que meter en esa lucha. Lo ideal sería que nos lo jugáramos los dos". A diferencia de lo que sucede en otros equipos, los italianos dejarán que Sainz y Leclerc intenten rebasarse entre ellos y que gane el más rápido.

"El coche estaba para podio este fin de semana, pero no podemos descartar a nadie. Mercedes va a llegar. (Max) Verstappen podía haber ganado. Va a ser un Mundial a tres. Este año voy a disfrutar la Fórmula 1 más que nunca. El objetivo es llegar, pero este es el primer año que realmente parece que voy a tener un coche para luchar por ganar", sentenció Carlos Sainz, quien es consciente que los alemanes y los austríacos le darán pelea a Ferrari.