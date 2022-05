La temporada 2022 de la Fórmula 1 albergó al primer Gran Premio de Miami de su historia, y regaló una carrera que no careció de emociones. Max Verstappen fue el gran dominador y se quedó con un triunfo sobre Charles Leclerc que acortó distancias en la clasificación mundial de pilotos, mientras que Carlos Sainz completó el podio.

A pesar de todo esto, el Circuito Internacional de Miami no pareció ser cómodo para los pilotos, quienes se mostraron molestos por las condiciones de la superficie y el segundo sector del trazado, al que consideraron estrecho. El neerlandés fue uno de los más críticos pero no fue el único, pues Lando Norris se animó a calificarlo con una grosería, mientras que George Russell también dijo lo suyo.

Las duras críticas de los pilotos al GP de Miami

- Lando Norris: "Sinceramente, es una gran pista, pero el asfalto no está al nivel de la Fórmula 1. La pista se fue desgarrando y se convirtió literalmente en una mierda. Definitivamente, deberían reasfaltar la pista con un producto que sabemos que funciona y que nos de un buen agarre y una mejor carrera. Llegamos aquí y todo el mundo esperaba una gran carrera, pero con este asfalto no era posible. Cada vez que te salías de la trayectoria perdías dos segundos enseguida".

- George Russell: "Definitivamente tienen que hacer algo. Por un lado, hay problemas de seguridad y, por otro, las carreras también son bastante malas. Apenas puedes ir rueda a rueda porque no hay agarre junto a la línea de carrera. Es como si sólo hubiera una línea seca en una pista mojada. No me ha gustado el tramo lento y estrecho. Si no existiera la chicane realmente lenta, sino una curva larga y prolongada, entonces sería una pista realmente genial. Pero tal como está, está un poco arruinado, eso es lo que pienso”.

+ TABLA DE PILOTOS Y CONSTRUCTORES ACTUALIZADA

- Max Verstappen: "Todavía podemos mejorar la pista en algunos puntos. El primer sector fue bastante agradable, pero estaría bien hacer la segunda sección un poco más rápida. Los coches son tan anchos, largos y pesados hoy en día que la chicane es bastante complicada. En realidad, al principio el agarre fue mejor de lo esperado, pero durante la carrera fue empeorando".