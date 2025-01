Red Bull Racing se puso a todo México en su contra al apartar a Sergio Pérez del equipo para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Aunque el oriundo de Guadalajara tenía contrato vigente, la escudería austriaca prefirió pagarle una indemnización, puso a Liam Lawson en su asiento y lo dejaron sin chances de participar del Gran Circo hasta nuevo aviso.

En este contexto, todo el pueblo azteca pasó de apoyar a prácticamente odiar al equipo de la F1, y esto se evidenció en las redes sociales luego de que la cuenta de Red Bull México saludara en ‘X’ (antes Twitter) al Club América con motivo del año nuevo. Puntualmente, escribieron: “@ClubAmerica feliz año, que venga lo mejor este 2025. Muchas AAALAS 🪽”. Sin embargo, la caja de comentarios se llenó de comentarios negativos.

Lejos de aprobar este saludo, los usuarios mexicanos dejaron mensajes del estilo “Hey Red Bull, que bueno que tengas muchas alas, para irte volando a CHTM de parte del América y de Checo” o “@redbullMEX Vetado en México”. Además, muchos respondieron con fotos de Monster Energy, bebida energizante que compite con Red Bull.

Solo basta con entrar al posteo para tomar dimensión del enojo de los aficionados de Checo Pérez con Red Bull, ya que además de los citados mensajes hubo otros mucho más ofensivos. De esta manera, se confirma que la relación entre la fanaticada de México y la escudería austriaca está completamente rota.

¿Cuáles son las chances de Checo Pérez de volver a la Fórmula 1?

El experimentado piloto no anunció su retiro del Gran Circo y todo apunta a que estará a la espera de que se abra una puerta. Es importante mencionar que la temporada 2025 contará con varios rookies, por lo que no sería de extrañar que se libere un cupo en plena temporada en caso de que alguno de ellos no rinda.

Ya pensando más a largo plazo, aparece la opción de Cadillac/General Motors para la temporada 2026. De momento, el equipo estadounidense adelantó por medio de Mario Andretti que Colton Herta sería uno de los pilotos de la nueva escudería, pero la segunda butaca todavía sigue sin dueño.