Formula 1: Drive to Survive | ¿Por qué no está Max Verstappen en la temporada 4?

Luego de una larga espera, por fin se estrenó la temporada 4 de "Formula 1: Drive to Survive", la cual revela los secretos más impactantes de lo sucedido a lo largo del 2021. Todos los equipos y pilotos se prestaron a aparecer en esta nueva entrega de la serie emitida por Netflix, misma que ha registrado números increíbles de reproducciones y ha generado que la competencia cuente con millones de espectadores nuevos. Todos menos uno...

Si eres seguidor de Max Verstappen, te tenemos una pésima noticia. El actual campeón del mundo decidió dar el ausente en el documental, por lo que nos perderemos una gran parte de la enorme definición de título que se disputó con Lewis Hamilton. Claro, el neerlandés no quedó para nada contento con la imagen que se creó de él en distintos capítulos, por lo que se alejó de las cámaras para que dejen de hacer especulaciones sobre su persona.

¿Por qué no está Max Verstappen en Drive to Survive?

En distintas entrevistas, Max Verstappen dejó en claro que no estaba a gusto con el material de la serie. "Entiendo que se necesita (polémica) para incrementar la popularidad. Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe", señaló en plática con AP, haciendo referencia a su supuesta enemistad con Daniel Ricciardo (su excompañero en Red Bull Racing).

Más adelante completó: "Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad". Cabe resaltar que, además de su cruce con el australiano, también se lo había mostrado con mucho enfado luego de varios Grandes Premios e incluso lo grabaron encarándose con Esteban Ocon tras el GP de Brasil de 2018.

Max Verstappen ya había atacado a la serie en 2020

A principios de febrero del 2020, el piloto neerlandés señaló en el podcast ABtalks: "El problema es que siempre te posicionan como quieren. Digas lo que digas, intentan hacerte parecer imprudente, o hacerte encajar en el guión de la serie. Nunca me gustó eso. Prefiero tener una entrevista personal con la persona que quiere conocerme. Este programa es sobre la pasión, y tiene que ser emocionante, así que te posicionan de acuerdo a lo que es apropiado para el episodio, sea lo que sea. Para mí, no es realmente correcto. Te entrevistan, pero usan las palabras que dices en diferentes circunstancias, así que nunca está bien. Pero es un espectáculo. No creo que ese fuera mi verdadero yo".