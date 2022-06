"Diría que este año trabajo más cómodamente. Esto se aplica tanto al trabajo en pista como a nuestras relaciones personales. Ahora todo es mejor", fueron las durísimas palabras de Mick Schumacher ante la prensa internacional semanas después de que se consuma la salida de Nikita Mazepin de Haas. En su lugar firmó Kevin Magnussen, quien ha sido la cara del cambio positivo de la escudería de la temporada pasada a esta.

El joven ruso de 23 años no quedó para nada contento por ser cesado de forma polémica, por lo que cada vez que puede lo resalta en entrevistas. Ahora, volvió a cargar contra su exequipo y aseguró que volverán a verse las caras en los tribunales, dando a entender que ya realizó la denuncia correspondiente por despido injusto y por el dinero que le quedaron debiendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este escándalo de Formula 1...

"Cuando se rescindió el contrato, Haas tenía atrasos salariales para este año y todavía no los han pagado. Me parece que el empleador debería al menos compensar el salario hasta el momento del despido y, probablemente, pagar alguna indemnización por despido. Sólo me refiero al hecho de que no se han cumplido las obligaciones contractuales", mencionó al diario ruso Championat.

Más adelante detalló: "También hay que entender que teníamos dos contratos independientes. Y la terminación del acuerdo con el patrocinador principal (Uralkali) no tuvo un impacto directo en mi futuro en el equipo. Es decir, tomaron dos decisiones separadas. No vi mi dinero, así que vamos a los tribunales". Haas, por el momento, no le ha respondido públicamente.

Por último, Nikita Mazepin habló sobre el soporte que recibió por parte de otros pilotos: "Para ser honesto, fui eliminado del grupo GPDA en WhatsApp el mismo día que Haas anunció su despido. Por supuesto, recibí el apoyo de mis compañaeros. Varios pilotos conocidos que ahora están en el 'top 5' me han escrito mensajes privados. Algunos decidieron apoyarme públicamente, otros, permanecer en silencio. Pero no estoy juzgando a nadie".