El inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 se ha presentado más tranquilo para Haas F1 Team, que el año anterior vivió un verdadero caos y finalizó con cero puntos en la tabla de constructores. Cierta parte de la recuperación es responsabilidad de Kevin Magnussen, quien llegó sobre el filo del inicio para suplir la salida de Nikita Mazepin.

El piloto danés tuvo un arranque de año auspicioso para lo que son las aspiraciones de la escudería estadounidense, y de momento acumula 15 puntos en la clasificación de pilotos. El clima al interior del box es notoriamente mejor en comparación al que reinaba con la presencia del ruso, quien tenía importantes roces con su compañero y el jefe de equipo, Gunther Steiner.

En diálogo con el medio Sport Bild, Kevin Magnussen reveló cómo fue la curiosa bienvenida que le dio Mick Schumacher cuando llegó a Bahrein para los test de pretemporada con Haas. "Sus primeras palabras para mí fueron '¡chúpame las bolas!'", declaró el piloto de 29 años.

Magnussen había protagonizado una situación 'similar' en el Gran Premio de Hungría de 2017, cuando sacó a Nico Hulkenberg de la pista. En aquella oportunidad, el alemán se acercó al danés en el sector de prensa, extendió la mano y expresó: "Una vez más, el piloto menos deportivo de la parrilla". La respuesta de Magnussen fue elocuente: "Chúpame las bolas, cariño".

Magnussen, a gusto con Mick Schumacher

"Mick tiene un gran sentido del humor. Desde ese momento tuve claro que tendríamos una buena relación. Mick es extremadamente agradable y muy relajado. No finge y no es distante. Eso no es habitual entre los pilotos de Fórmula 1. Lo respeto mucho. Es un gran piloto. Muchos dicen que solo está en la Fórmula 1 por su apellido. Eso no es cierto. Soportó la presión que conlleva su nombre y ha respondido", declaró sobre el hijo del Kaiser.