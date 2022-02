El 12 de diciembre del 2021 vivimos uno de los finales más impactantes en la historia de la Formula 1. En la última vuelta del último Gran Premio, el de Abu Dabi, Max Verstappen le arrebató el título a Lewis Hamilton al verse favorecido con el Safety Car. A partir de allí, todo fue polémica y Mercedes-AMG Petronas ha hecho lo imposible para que la FIA modifique su veredicto. Y la carrera deportiva del británico ingresó en una laguna como nunca antes le había sucedido.

No hizo declaraciones y desapareció de las redes sociales por casi dos meses, hasta que el 5 de febrero subió una imagen a su Instagram señalando: "Me he ido ¡Ahora estoy de vuelta!". Surgieron muchísimos rumores sobre su posible retiro de la competencia, algo que generó intriga y desesperación en sus fanáticos. Para buena noticia de ellos, el 7 veces campeón mundial recargó sus energías y dará el presente en esta nueva temporada.

Hace instantes, Mercedes-AMG Petronas subió una foto en su cuenta oficial de Twitter anunciando el "regreso" de Lewis Hamilton. Claro, nunca se había ido del todo, pero era una posibilidad muy real. "44 está de vuelta", señaló la escudería alemana. Por supuesto, en cuestión de minutos, la publicación alcanzó las miles de interacciones y se viralizó.

De esta manera, el británico irá por su octavo título y así buscará convertirse en el piloto más ganador de toda la historia de la competencia. Tendrá un durísimo rival en frente: Max Verstappen, quien querrá revalidar su trofeo y conquistar su bicampeonato a los 24 años de edad.

¿Cuándo presentará Mercedes-AMG su nuevo monoplaza?

A diferencia de otras escuderías, Mercedes-AMG Petronas todavía no dio a conocer su nuevo monoplaza para la temporada 2022 de la Formula 1. La fecha está estipulada: será el próximo viernes 18 de febrero. Se llamará Mercedes-AMG F1 W13 E Performance y, como sucede con el resto de autos, conoceremos su funcionamiento en las pruebas de Barcelona entre el 23 y 25 de febrero.