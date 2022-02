Ser compañero de Lewis Hamilton en una escudería no debe ser nada sencillo, esto es algo más que sabido. Desde su primera aparición en la Formula 1, allá por 2007 en McLaren-Mercedes, ya protagonizó una tremenda lucha con Fernando Alonso, a pesar de ser apenas un joven que estaba dando sus primeros pasos en la élite. Su fuerte personalidad y su inigualable ambición por ser el mejor siempre lo han llevado a coronarse siete veces campeón del mundo, pero también le dejaron algunos enemigos.

Un claro ejemplo de lo difícil que es convivir con el británico es lo que le sucedió con Nico Rosberg. El alemán era un amigo muy cercano de él, pero la relación comenzó a desgastarse cuando compartieron equipo en Mercedes-AMG y llegaron al punto de ni siquiera dirigirse la palabra. Luego de 3 temporadas consecutivas peleando por el título (2014, 2015 y 2016), el rubio decidió retirarse teniendo 31 años y siendo el actual campeón de la competencia.

Esto llamó la atención de propios y extraños en su momento, y es algo que recalcó en recientes declaraciones Valtteri Bottas. El finlandés fue su sucesor en la escudería alemana y acaba de marcharse a Alfa Romeo, por lo que aprovechó para hablar de cómo es ser socio de Lewis Hamilton en el podcast Straight Talk about Me. Y lo que dijo, seguramente, no le gustará al de Reino Unido...

"Por aquel entonces (2016), había dos pilotos que luchaban muy duro entre sí (Hamilton y Rosberg), incluso todo se volvió un poco político. Cuando llegué a Mercedes me preguntaba por qué Nico se había retirado, pero ahora puedo llegar a entenderle, puedo decir con experiencia que no es fácil (ser compañero de Lewis)", señaló con contundencia.

¿Valtteri Bottas podría reemplazar a Lewis Hamilton en Mercedes?

Lewis Hamilton quedó realmente decepcionado tras la definición de la temporada 2021 de Formula 1, por lo que desde entonces (12 de diciembre) no se ha hecho presente en redes sociales y se mantiene en silencio absoluto. Hay fuertes rumores que indican que podría retirarse si la FIA no da respuestas favorables sobre la investigación que tiene abierta respecto al Gran Premio de Abu Dabi. Si esto sucede, Bottas podría sucederlo ya que conoce a la perfección a la escudería.