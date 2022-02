Estamos a poco más de un mes del inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1 y cuatro de los diez monoplazas que se utilizarán en las pistas ya han sido presentados. Entre ellos, está el RB18 de Red Bull Racing que utilizarán Max Verstappen, el vigente campeón del mundo, y su compañero Sergio Pérez, que jugó un rol fundamental en la última fecha en el Gran Premio de Abu Dhabi.

No solo ayudó a que el neerlandés se haga con la pole en la clasificación del sábado, sino que también le permitió recuperarse en la carrera cuando Lewis Hamilton había sacado una considerable ventaja. Había más de 15 segundos a favor del británico cuando hizo su ingreso a pits, lo que dejó al tapatío en el liderato mientras Verstappen recuperaba posiciones al cambiar sus gomas.

Lo interesante vino justo con el regreso de W12, que perdió mucho tiempo intentado sobrepasar al RB16 de “Checo”, que retrasó al heptacampeón para que su compañero pueda mantener las esperanzas de coronarse. Dicha actitud no le gustó nada a Juan Pablo Montoya, ex piloto de Williams y McLaren entre 2001 y 2006, quien salió a decir que el mexicano rompió un código al intervenir en una definición de campeonato.

Claro que con semejante acusación, el segundo hombre de Red Bull Racing no se iba a quedar callado, por lo que salió a defenderse y aclarar que no hizo nada malo en el Circuito Yas-Marina. “No rompi un código de pilotos. Al final estaba defendiendo la posición como en cada carrera, es importante hacerlo, no porque alguien esté peleando el campeonato tienes que manejar diferente”, afirmó el nacido en Guadalajara.

Además, resaltó que en la Fórmula 1 todos tratan de hacer lo mejor por ellos mismos y sus equipos, por lo que su acción en Abu Dhabi no podría ser cuestionada desde ningún punto de vista. No hay que olvidar que Red Bull también competía por la Copa de Constructores, que finalmente quedó en manos de Mercedes por el segundo lugar de Hamilton y los puntos de Valtteri Bottas.