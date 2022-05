Este fin de semana volveremos a disfrutar de la acción del torneo internacional de automovilismo más importante del mundo: la Formula 1. La temporada 2022 inició de manera inmejorable: Ferrari y Red Bull Racing se muestran como las escuderías más rápidas de la actualidad; mientras que otras como Mercedes-AMG Petronas y McLaren todavía no encuentran su mejor rendimiento.

Se viene la sexta fecha del campeonato con el Gran Premio de España. Los pilotos se presentarán en un circuito que conocen muy bien (el de Barcelona), por lo que se espera una carrera emocionante. Sergio Pérez, corredor del equipo austríaco, está muy confiado en dar el golpe y llevarse la victoria, pero tendrá una pequeña desventaja: se ausentará en las primeras prácticas libres. ¿Por qué?

Fanáticos de Red Bull, no se asusten. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) obliga a todas las escuderías a otorgarle, al menos, dos sesiones de entrenamientos libres a pilotos no titulares. Checo no presenta ningún problema y correrá el GP sin mayores limitaciones, pero por indicaciones de los directivos le cederá su monoplaza a Juri Vips este viernes a primera hora (07:00 horas de México).

No es casualidad que varios equipos elijan el circuito de Barcelona para cumplir con esta obligatoriedad impuesta por la FIA: es una pista muy conocida y las dos prácticas restantes le alcanzan a cualquier corredor para asentarse. Eso sí: Sergio Pérez estará rezando que el joven de Estonia no estrelle ni le genere daños a su RB18, ya que ahí podría tener inconvenientes de cara a la carrera del domingo.

Sergio Pérez va por todo en Barcelona

"Si soy capaz de tener un fin de semana consistente en el coche, sé que puedo estar ahí arriba y Max y yo vamos a luchar por repetir lo de Imola. Conocemos muy bien la pista de Barcelona gracias a los test de pretemporada, así que sabemos qué esperar. El coche que probamos en febrero es muy diferente del que conducimos ahora, en el buen sentido, y será interesante ver los avances que hemos hecho desde entonces", sostuvo el mexicano en la previa.