El pasado domingo pudimos disfrutar de uno de los mejores finales de temporada en la historia de la Formula 1. En el Gran Premio de Abu Dabi, Max Verstappen se hizo con el título tras verse beneficiado por un Safety Car en las últimas vueltas de carrera. Lewis Hamilton, que fue líder de principio a fin, terminó perdiendo la posibilidad de cosechar su octavo trofeo del mundo por un desafortunado choque de Nicholas Latifi.

El piloto británico le sacaba unos 12 segundos de diferencia al neerlandés a falta de unas pocas vueltas, por lo que el GP estaba casi sentenciado. Sin embargo, el canadiense de Williams se estrelló contra un muro en la V53 y debió ingresar el coche de seguridad, algo que acercó a Red Bull Racing a la gloria. Verstappen aprovechó para cambiar neumáticos y rápidamente se pegó a Hamilton para poder rebasarlo una vez se reinicie la carrera.

Como si hubiera estado guionado para una película, el SC se fue para la última vuelta. Lewis, que venía con neumáticos gastados, vio venir el desenlace y lanzó un crudo mensaje a la radio de Mercedes-AMG Petronas. "Esto ha sido manipulado", señaló justo después de ser adelantado por el neerlandés, una declaración más que polémica ya que en reiteradas ocasiones le tocó salir beneficiado con decisiones de la FIA.

La escudería británica entendía que lo mas justo hubiera sido no retirar el coche de seguridad y que su piloto estrella se consagre campeón del mundo nuevamente, pero esto no fue así y Verstappen se encontró ante una posibilida de oro que no desaprovechó. "Felicitaciones a Max y su equipo. Lo dimos todo en esta última parte de la temporada y nunca nos rendimos, eso es lo más importante", apuntó Hamilton tras la carrera, en donde demostró ser un buen perdedor y felicitó a su rival.

Lando Norris piensa parecido a Lewis Hamilton y Mercedes

El conductor de McLaren habló sobre el final de la carrera y soltó unas declaraciones similares al pensamiento de Mercedes. "Obviamente, fue hecho para ser una pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado. Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidir", confesó. ¿La FIA "manipuló" el final de la carrera y lo hizo por espectáculo?