Pasan las semanas y la situación de Red Bull Racing solo empeora. El líder de los dos campeonatos volvió a perder ventaja en ambas tablas luego del Gran Premio de Italia y no consiguieron meter ni a Max Verstappen ni a Checo Pérez en el podio.

El panorama ya era gris desde la decepcionante Clasificación del sábado y apenas consiguieron sumar 12 puntos entre los dos. De esta manera, McLaren quedó a un paso de superarlos en el Campeonato de Constructores y las respuestas siguen sin llegar.

Sergio Pérez no consiguió mejorar su P8 y, tras la carrera, habló para los micrófonos de la prensa. El tapatío había mostrado gran optimismo en la previa de este Gran Premio, pero terminó confesando que las cosas salieron peor de lo que esperaban.

La palabra de Checo Pérez tras el Gran Premio de Italia

“No esperábamos que fuera tan mal, pero ya en la vuelta de formación me di cuenta de que no podía parar el coche como quería y no podía jugar con él. Creo que el neumático duro no iba tan mal, pero con el medio era bastante complicado”, comenzó diciendo Pérez en diálogo con la prensa.

Checo Pérez no levanta cabeza tras el receso veraniego (IMAGO)

Además, puntualizó sobre el principal inconveniente del auto: “Se trata principalmente del equilibrio. El problema es que no somos capaces de adaptar el coche, así que es algo en lo que tenemos que trabajar”.

Por último, el tapatío adelantó que viajará a Milton Keynes para trabajar con el equipo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, cita en la que ganó dos de sus seis carreras de la Fórmula 1.

¿En qué años ganó Checo Pérez el Gran Premio de Azerbaiyán?