Mick Schumacher comparó cómo es de tener de coequipero a Kevin Magnussen y Nikita Mazepin. Y el ruso no quedó bien parado.

Una de las mejores contrataciones del mercado de invierno de la Formula 1 ha sido la de Kevin Magnussen en Haas. La escudería comandada por Guenther Steiner decidió apostar por el regreso del danés ya que despidieron a Nikita Mazepin tras todo lo que significó el ataque de Rusia sobre las tierras ucranianas. Los estadounidenses no dudaron un segundo y le dieron las gracias al oriundo de Moscú y a su patrocinador, Uralkali.

El rendimiento del equipo no había sido el mejor a lo largo del 2021. Le dieron la oportunidad a dos novatos (Mazepin y Mick Schumacher) y esto, sumado a la nula competencia que podía presumir el coche, provocó que no sumen ningún punto en todo el año. Y hoy, a través de las declaraciones del alemán, podemos apreciar que la relación no era la mejor entre los pilotos y que esto influyó en sus actuaciones.

El hijo de la leyenda sorprendió en la previa del Gran Premio de Australia al comparar cómo es tener de compañero a Mazepin y a Magnussen. "Diría que este año trabajo más cómodamente. Esto se aplica tanto al trabajo en pista como a nuestras relaciones personales. Ahora todo es mejor", apuntó con contundencia Mick. Lo destruyó por completo al ruso, con quien también compartió equipo en los kartings de jóvenes. "No, no he hablado con él", reveló cuando se le consultó sobre su relación post-despido.

Más adelante, le tiró flores al danés: "(Kevin Magnussen) Ha competido durante mucho tiempo, mucho más que yo. Aportó mucho al equipo desde el primer momento, es genial que esté con nosotros, también yo he aprendido mucho de él. Estuvo muchos años en la F1 y pilotó una gran variedad de coches de diferentes generaciones. Para nosotros, tenerlo es una ventaja significativa".

"A veces yo soy más rápido y otras veces lo es Kevin. De todas formas, cuando sabes que ambos coches pueden rendir a buen nivel, al más alto posible, es algo genial. Cuando empieza una nueva temporada tienes que volver a evaluar tus expectativas. Hace un año esperábamos ser 16º, pero hemos visto que si todo sale bien podemos terminar quintos", sentenció Mick Schumacher.

Haas, en medio de la polémica

Haas está mostrando un gran rendimiento en sus coches, y el quinto lugar de Keving Magnussen en el Gran Premio de Baréin desató el enfado en escuderías como Alpine y McLaren. Estas dos no pueden entender cómo ha mejorado tanto el equipo estadounidense, por lo que han elevado una queja ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La razón es simple: el "Ferrari blanco" podría compartir algo más que el motor con los italianos.