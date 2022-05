Valtteri Bottas está teniendo un 2022 bastante positivo en lo individual. En este inicio de temporada de Formula 1, se ha adaptado de gran manera a su nuevo equipo (Alfa Romeo), aseguró en distintas entrevistas sentirse muy cómodo y hasta se está dando el gusto de pelear contra Mercedes-AMG Petronas en la parrilla. Por supuesto, y dicho por él, su mejor forma de "vengarse" de su exescudería es luchando contra Lewis Hamilton y George Russell con un monoplaza menos competitivo.

El experimentado piloto finlandés se fue muy dolido del conjunto alemán, ya que se sintió despreciado por los directivos y siempre fue tomado como una segunda espada simplemente. A pesar de toda esta situación, mantiene una relación saludable con sus excompañeros y esto queda evidenciado a través de las redes sociales. Hace instantes, subió una polémica imagen a su Instagram y la reacción de Mercedes fue épica.

Si revisamos dicha plataforma del oriundo de Nastola, podemos apreciar que siempre comparte fotos en la pista, modelando o haciendo ejercicio con su amada bicicleta. Sin embargo, acaba de realizar una publicación que realmente sorprendió al mundo del automovilismo. Valtteri se encuentra en Aspen, ciudad de Colorado, descansando tras lo que fue su participación en el Gran Premio de Miami.

Con la intención de recargar energías, Bottas paseó entre las montañas con su bicicleta y posteriormente se refrescó en un lago como Dios lo trajo al mundo. Así es: se metió sin ropa y, no conforme con eso, se fotografió y lo subió a su cuenta de Instagram donde posee más de 3 millones de seguidores. La cuenta oficial de Alfa Romeo se rió de la situación; mientras que la de Mercedes deslizó un emoji con cara de sorprendido/avergonzado.

El despiste de Valtteri Bottas en el GP de Miami

El finlandés tenía el quinto lugar casi asegurado, pero cometió un gran error, salió de la pista y permitió que los dos pilotos de Mercedes lo rebasen a pocos giros del final. "Me he saltado el vértice un poco y luego he pasado por el asfalto sucio y, aunque iba despacio, he subvirado contra el muro. Por suerte no se ha roto nada ni he pinchado. Es una pena que no hayamos conseguido el quinto puesto pero, aun así, séptimo está bien", explicó ante la prensa internacional.