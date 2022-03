Ya hemos dicho hasta el hartazgo que Sergio Checo Pérez tuvo un inicio negro de temporada, pasando de estar tercero en la última vuelta a tener que abandonar la carrera por problemas en el motor de su Red Bull. Pero póngase por un segundo en los zapatos de Pierre Gasly y comprenderá que hay cosas peores.

No faltaba mucho para el final de la carrera cuando el Alpha Tauri del piloto francés tuvo un fallo en la batería que ocasionó que se iniciara un incendio que afortunadamente pudo ser controlado rápidamente para permitir que este abandonara ileso el bólido. Ese inconveniente incidió en la carrera que se desarrolló en Bahrein, pues hizo que por única vez ingresara el auto de seguridad.

Pero parece que el fuego y el consecuente abandono no será el único problema con el que deba lidiar Pierre Gasly en el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1, pues su nombre ya aparece como el del primer piloto que podría recibir penalizaciones de parrilla. En Alpha Tauri hay preocupación por entender que posiblemente deban descartar una de las dos baterías Honda que tienen disponible por reglamento y que ello conduciría inevitablemente a una penalización en próximas carreras.

"No tuve ningún aviso, algo que es extraño. Todavía no estoy muy seguro de lo que pasó justo al salir de la curva 1, todo el coche se apagó y lo aparqué. Después, se incendió la parte trasera del coche. Estábamos muy confiados tras ver los test, no tuvimos ni un solo problema, y eso demuestra que en este deporte tienes que estar con los pies en la tierra en todo momento, nunca puede fiarte demasiado, solo espero que el motor no se haya estropeado, pero lo solucionaremos", había dicho el francés a Motorsport.

Pensando en la segunda carrera del año, que tendrá lugar en Arabia Saudita, en Alpha Tauri tendrán mucho trabajo que hacer con el auto de Pierre Gasly, al que incluso podrían tener que cambiarle el chasis por los daños que provocó el incendio. "Estamos evaluando, pero como mínimo la suspensión trasera será nueva, gran parte del cableado, y la carrocería está quemada", señaló Jody Egginton, director de la escudería.