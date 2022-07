Después de un tremendo fin de semana en Silverstone, la Fórmula 1 no se toma descanso y vivirá el Gran Premio de Austria en el imponente Red Bull Ring, donde Sergio Pérez y Max Verstappen buscarán ser protagonistas, pero deberán lidiar con las ambiciones de escuderías como Ferrari y Mercedes.

La carrera en Gran Bretaña no podía acabar de mejor manera para Checo. Después de tener unas prácticas y clasificación con problemas, el mexicano sufrió más contratiempos en la carrera a tocarse con Charles Leclerc, lo que lo obligó a cambiar el alerón trasero y caer al 17° lugar. Sin embargo, el mexicano logró una épica remontada, protagonizó una batalla rueda a rueda contra el monegasco y Hamilton, y terminó quedándose con el segundo lugar.

Con esta confianza y un firme segundo puesto en la tabla de pilotos (a 34 puntos de Verstappen) es que el nacido en Guadalajara llega a la próxima carrera. En declaraciones públicas, Pérez recordó su lema de "Nunca te Rindas", el cual lo hace enorgullecerse de su levantada en Silverstone y llegar con confianza al compromiso en Austria.

"Vengo de un resultado muy satisfactorio en el Gran Premio de Gran Bretaña. Siempre digo 'Never Give Up' (nunca te rindas), y ese fue el caso en Silverstone. No habíamos tenido el mejor fin de semana hasta ese momento con el auto, pero al final logré subir al podio y podemos estar orgullosos de ello", señaló Pérez en declaraciones recogidas por Prime F1.

¿Cuándo y dónde es el Gran Premio de Austria?

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 se disputará el próximo fin de semana entre el viernes 8 de julio y el domingo 10 de julio, en el Red Bull Ring. El horario de la carrera será a las 8:00 horas del Centro de México.