Este fin de semana tendrá lugar la décima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022. El certamen tiene al neerladés, Max Verstappen, como único lider y claro aspirante a quedarse con el título. Sin embargo, Ferrari quiere recuperar la memoria después de un gran inicio, y quedarse con el triunfo en el GP de Gran Bretaña que se avecina.

La escudería italiana tuvo un gran inicio de certamen, pero con el correr de las fechas, Red Bull recuperó ritmo y se quedó en definitiva con siete triunfos sobre nueve carreras disputadas. Por su parte, el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, ha subido ya tres veces al podio de Silverstone, pero ahora busca quedar por fin en primer lugar.

"Me encantaría. Obviamente, haber sido segundo y tercero está bien, pero ahora necesito la primera posición. Me encanta este lugar y las últimas veces que hemos venido aquí hemos conseguido buenos resultados, pero este año queremos conseguir la victoria. Iremos a por ello", expresó Charles Leclerc, en un claro aviso a sus competidores de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez.

Leclerc viene de largar en el último lugar de la parrilla en Canadá por un cambio de motor que a priori dejará de darle dolores de cabeza en pista: "No me da ningún extra de confianza en términos de rendimiento, pero sí en cuanto a fiabilidad. En rendimiento no hay nada nuevo en comparación con el resto, no es como tener más potencia, pero obviamente es un motor nuevo, que con suerte no dará problemas", explicó el monegasco.

Espera recuperar fiabilidad

El cambio de motor en el monoplaza de Charles Leclerc llegó después de varios problemas e incluso algunos abandonos en momentos importantes. Por eso, el monegasco es ahora más optimista: "Tendré un fin de semana limpio que creo que no tengo desde antes de Barcelona o Miami. Ha pasado mucho tiempo, así que ojalá podamos tener un buen fin de semana y luchar por la victoria".