Helmut Marko aseguró que Sergio Pérez no puede pelearle el título de F1 a Verstappen en 2023

"Tengo que hacer que la forma que tuve a principios de año sea más consistente y entonces podré luchar por el campeonato el año que viene si tenemos un coche tan bueno como este. Necesito terminar la temporada con un buen resultado para empezar la siguiente con fuerza", fueron las palabras de Sergio Pérez en noviembre, dejando bien en claro que está mentalizado en poder pelear por el título en la temporada siguiente de Formula 1.

A pesar de que Checo está sumamente confiado en esta posibilidad, un importante directivo de Red Bull Racing, su propio equipo, ya lo bajó de la contienda. Se trata de Helmut Marko, asesor de la escudería, quien es muy conocido por los fanáticos mexicanos ya que constantemente critica al piloto nacido en Guadalajara.

El exconductor austríaco dialogó en una entrevista con Sport Bild y aseguró que Sergio Pérez no tiene opciones de competirle a Max Verstappen. "Estamos en el camino correcto para 2023 y con Max tenemos al mejor piloto. Checo puede ganar una o dos carreras, pero de momento no veo que pueda retar a Max durante toda una temporada", apuntó con contundencia.

Más adelante agregó: "No veo que alguien bajo las mismas condiciones pueda hacerlo actualmente. No puedes aceptar que simplemente no eres tan bueno como él, en algún momento, tienes que reconocer que es imposible vencerlo".

Sergio Pérez en F1 2022

Sergio Pérez tuvo su mejor año en la Formula 1 en este 2022: sumó un total de 305 puntos y se llevó el tercer lugar en la tabla de pilotos. Cosechó 2 triunfos y 11 podios, pero no le alcanzó para ser subcampeón por solamente 3 unidades (Charles Leclerc). Aún así, fue campeón del título de constructores gracias al gran trabajo que hizo con Max Verstappen.