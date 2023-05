El asesor principal de Red Bull Racing no dudó a la hora de analizar la carrera del piloto mexicano en el Circuito Callejero de Bakú.

En el tan esperado regreso de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Sergio Pérez fue quien tuvo el fin de semana más destacado: se quedó con la carrera sprint y carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán, fue elegido piloto del día, y acortó distancias con Max Verstappen en la tabla de pilotos.

Mientras que Red Bull Racing domina a placer el campeonato mundial de constructores, Checo consiguió 33 puntos que le permitieron colocarse a seis de su compañero de equipo, quien actualmente se encuentra en la cima de esta clasificación.

Acabado el fin de semana en Bakú, al interior del equipo austríaco se hicieron eco de la victoria del nacido en Guadalajara. Entre ellos estuvo Helmut Marko, asesor principal que ha sabido tener algunos polémicos dichos para con Checo, aunque en esta ocasión no dudó en destacar la brutal conducción y llenarlo de elogios.

“Felicitaciones a Sergio, fue rápido desde el principio y no cometió errores. Una carrera óptima. Sergio preguntó si debía bajar el ritmo. Max debería haber hecho lo mismo pero dijimos que no. Podías ver que siempre estaban luchando por la vuelta rápida, Entonces no tienes ninguna posibilidad, pero los dejamos ir a tope. Esa era la velocidad que teníamos al final”, declaró Marko para ORF.

Elogios para Max Verstappen

Como no podía ser de otra manera, Marko también tuvo buenas palabras para la carrera de Max Verstappen, quien enfrentó dificultades pero obtuvo un segundo puesto que significó el tercer doblete de la temporada: “Tuvo que experimentar con la puesta a punto de su coche hasta el final para sacar lo mejor de él, solo y entonces pudo seguir el ritmo de Sergio”.