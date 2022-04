El Campeonato Mundial de Fórmula 1 está haciendo numerosos esfuerzos para atraer a gran parte del público estadounidense. La serie de Netflix, Drive to Survive, generó un gran interés de cara a cada carrera del certamen, y como si fuera poco, se confirmó a Las Vegas como escenario, por lo que Estados Unidos contará con tres circuitos, ya que se realizan también los GP de Austin y Miami. No obstante, la competición podría traer más adaptaciones para su público nuevo.

Las cuatro temporadas de Drive to Survive sirvieron para alimentar tensiones y rivalidades, como así también para conocer el transfondo de la competición. Sin embargo, la última temporada no ha ido como se esperaba en cuanto a rating, por lo que aquello puede servir como indicio para entender el interés estadounidense en la competición. Cabe recordar que Netflix le paga a la Fórmula 1 para poder crear contenidos relacionados al certamen.

Ante esta situación, no se descarta que los directivos de la Fórmula 1 hagan ciertas concesiones para no perder a un sector de la audiencia. Por ejemplo, este año se decidió que el GP de Las Vegas a realizarse en noviembre de 2023, se realizará el día sábado, y no el domingo, como históricamente se caracterizó la competencia. Allí, se intentará aprovechar la audiencia de los sábados den la costa Oeste.

Sin embargo, también se analiza un cambio reglamentario muy importante, que buscaría agregarle mayor imprevisibilidad y emotividad al cierre de torneo. Aunque en 2021 se dio un cierre inmejorable, con Lewis Hamilton y Max Verstappen dirimiendo el título en la última jornada, en ocasiones anteriores el Campeonato Mundial llegó definido con anterioridad, algo que se pretende evitar con esta modificación.

¿Vuelve la doble puntuación?

Una alternativa que se maneja para darle más emoción al campeonato, es instaurar la doble puntuación en la última jornada del año. De esta manera, se llegaría a la carrera final con la sensación de que todo puede pasar. Este sistema se utilizó en 2014 y recibió algunas críticas, aunque no tuvo un impacto significativo en la competencia. ¿Será esta una alternativa pensada para las nuevas audiencias?