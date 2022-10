El Gran Premio de la Ciudad de México será la vigésima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez entre el viernes 28 y el domingo 30 de octubre. La gran figura a seguir, claro está, es el piloto mexicano Sergio el Checo Pérez.

El neerlandeés Max Verstappen ya se consagró campeón de la temporada 2022 de la Fórmula 1 mientras que la escudería de Red Bull se adjudicó el campeonato de constructores. La gran expectación que queda es la lucha por el subcampeonato entre Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, y Sergio el Checo Pérez.

Además de los aficionados que suelen abarrotar las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de México suele ser presenciado por personajes de la política mexicana de primer nivel como el expresidente Felipe Calderón, aunque el evento no es del agrado de todos.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, compartió que no tiene intenciones de asistir al Gran Premio del próximo fin de semana en la capital mexicana: "A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a… ya nos regalaron boletos, pues el primer año se los dimos a niños de PILARES, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la salud, este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias".

La Fórmula 1 es un espectáculo caro

Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha impulsado eventos deportivos como en una clase pública de boxeo o la próxima Copa del Mundo de Beisbol5, además de la exhibición de la Copa FIFA, pero respecto a la Fórmula 1 apuntó: "A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios; entonces, no me gusta ir a ese evento, aunque nos regalen el boleto, más bien, que lo usen quienes no tienen acces... Es un evento que cuesta… no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? es bastante 'fifí' el evento".