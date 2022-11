La Fórmula 1 continúa la cuenta regresiva para la última fecha de la temporada 2022 en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi. En Red Bull, podrían disfrutar de la antesala a la carrera debido a que conquistaron el título de pilotos y constructores, pero el equipo se encuentra inmerso en una polémica a raíz de las diferencias entre Sergio Checo Pérez y Max Verstappen.

El representante mexicano cuestionó a su compañero después de que este desobedeciera la orden de la escudería y le impidiera superarlo durante el Gran Premio de Brasil, donde el tapatío finalizó en el séptimo puesto y, en consecuencia, comprometió la obtención del subcampeonato. En medio del escándalo, los fanáticos le realizaron una inesperada petición a Bad Bunny.

¿Cuál es el pedido para Bad Bunny por la polémica entre Checo Pérez y Verstappen?

Luego de que el nacido en Guadalajara criticara el comportamiento del actual bicampeón mundial de la máxima competencia del automovilismo internacional, los seguidores de Checo le exigieron a Bad Bunny que modificara la letra de una canción en la que elogia a Verstappen.

Esto se debe a que, en mayo de 2022, el cantante de origen puertorriqueño lanzó de manera oficial el tema denominado "Andrea", que forma parte del álbum "Un verano sin ti". En la pieza musical, el reconocido artista pronuncia una frase dedicada para el piloto neerlandés.

"La vida va como Verstappen en Fórmula 1", dice Benito Antonio Martínez Ocasio en una parte de la canción. Ahora, los fanáticos del mexicano le piden que retire de la canción las mencionadas palabras en favor del ganador de los títulos de F1 en las temporadas 2021 y 2022.

Las redes sociales, en especial Twitter, se colmaron de mensajes para hacerle llegan la petición a Bad Bunny. "Ok, pero ¿cómo se sentirá Bad Bunny por haber referenciado al mal amigo/teammate de Verstappen? Para pensar", escribió un usuario.

"Alguien le puede decir a Bad Bunny que si puede cambiar la letra de su canción. Porque no, la vida no va como Verstappen en Fórmula 1. La vida va más chida…", aseguró otra persona.

La dedicatoria de Bad Bunny a Verstappen en una canción

¿Qué pasó entre Checo Pérez y Verstappen?

Luego de que Verstappen no lograra superar a Fernando Alonso en el último tramo del GP de Brasil, Red Bull le ordenó al dos veces campeón que le permitiera el rebase a Pérez, quien se encuentra en la lucha por el subcampeonato con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

No obstante, el europeo desacató las órdenes de los directores y finalizó en el sexto lugar, lo cual ocasionó que Checo sumara menos puntos y complicara su lucha por el subliderato. “Lo dije la otra vez este verano que no mi pidas lo que me acabas de pedir ¿Quedó claro? (...) Di mis razones y no voy a cambiar”, dijo Verstappen al ser cuestionado por Christian Horner.

Luego de lo acontecido en Interlagos, el mexicano se despachó contra su compañero de equipo. "Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", expresó en diálogo con la prensa después de la carrera en la ciudad de San Pablo.

El neerlandés no se quedó callado tras escuchar las declaraciones e intentó apaciguar las aguas de cara a la última fecha del campeonato. “Yo tengo mis razones por cosas que han pasado. Es importante que nos sentemos a discutirlo. Definitivamente, lo ayudaré a ganar en Abu Dhabi”, sentenció el actual propietario del título. ¿Cómo seguirá la historia?