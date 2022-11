Red Bull atraviesa uno de los años más importantes desde su arribo a la Fórmula 1, ya que conquistó el título de pilotos y constructores de la temporada. Sin embargo, el equipo se encuentra en estado de alerta por un cortocircuito entre Sergio Checo Pérez y Max Verstappen.

El tapatío es uno de los protagonistas en el final de la actual campaña de la máxima categoría del automovilismo internacional debido a que permanece en la disputa con el monegasco Charles Leclerc por el subcampeonato, algo que se definirá en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El nacido en Guadalajara tenía la posibilidad de cumplir el objetivo en la reciente cita en el Gran Premio de Brasil, pero finalmente culminó en la séptima posición. De esta manera, puso en riesgo la tarea teniendo en cuenta que el piloto de Ferrari concluyó cuarto en Interlagos.

Luego de la cita en San Pablo, Pérez expresó su descontento por la situación y lanzó un reclamo para el neerlandés, su compañero de escudería y quien no tiene metas en el resto del año porque ya se proclamó bicampeón mundial después del triunfo que consiguió en Japón.

¿Por qué Checo Pérez le hizo un reclamo a Max Verstappen tras el GP de Brasil?

Luego de la segunda entrada del Safety Car durante la carrera en territorio brasileño, Checo sufrió un rebase cuádruple por parte de Carlos Sainz, Fernando Alonso, Leclerc e, incluso, Verstappen, pero este último era parte de la estrategia diseñada por Red Bull.

De inmediato, y al no poder superar a Alonso, el equipo ordenó que el neerlandés le regresara la posición al mexicano, pero el doble campeón mundial desacató las órdenes de los directores y finalizó en el sexto lugar, lo cual ocasionó que Pérez sumara menos puntos y complicara su lucha por el subliderato.

Una vez culminada la acción, los ingenieros del elenco con sede en Milton Keynes cuestionaron la decisión. “¿Por qué no has regresado el lugar a Checo Pérez?”, preguntaron desde el equipo liderado por Christian Horner tras la desobediencia del oriundo de Hasselt.

“Lo dije la otra vez este verano que no mi pidas lo que me acabas de pedir ¿Quedó claro? (...) Di mis razones y no voy a cambiar”, contestó, sin mayores explicaciones, el actual propietario del título, según pudo escucharse en el on boarding.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Max Verstappen tras lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil?

Luego del accionar de Verstappen, el representante mexicano se despachó contra su compañero de equipo. "Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", dijo en diálogo con la prensa tras la carrera.

La respuesta de Max Verstappen a Checo Pérez con vistas a Abu Dhabi

El europeo no se quedó callado después de escuchar las palabras de Checo e intentó apaciguar las aguas de cara a la última fecha del campeonato. “Yo tengo mis razones por cosas que han pasado. Es importante que nos sentemos a discutirlo. Definitivamente, lo ayudaré a ganar en Abu Dhabi”, sentenció Verstappen.

Posiciones del campeonato de pilotos de la F1 tras el Gran Premio de Brasil

Ahora, Pérez y Leclerc suman 290 puntos cada uno, pero el piloto de Ferrari llega con ventaja a la definición por el subcampeonato debido a que posee una victoria más en la presente temporada.