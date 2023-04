Después de una larga espera, este fin de semana regresó la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Después de que el sábado ya se luciera al ganar la Carrera Sprint, este domingo Sergio Pérez volvió a obtener el primer lugar en la carrera del Circuito Callejero de Bakú.

Una espectacular conducción de Checo le permitió hacerse de una importante cantidad de unidades con las que achicó distancias con el líder de la tabla de pilotos, Max Verstappen, quien acabó en la segunda colocación. El no conseguir el triunfo, como es habitual, no dejó coforme al neerlandés.

Una vez culminada la carrera en Azerbaiyán, el bicampeón del mundo de la F1 se refirió a las diferentes características que planteó el fin de semana de Baku con respecto al próximo (Miami), mientas que justificó parte de su segundo puesto con que "nadie puede ser perfecto todo el tiempo".

"Bueno, no lo sé. Quiero decir, sabemos que es una temporada muy larga. Como he dicho, he aprendido muchas cosas. Bakú es muy diferente a Miami y Miami va a ser de nuevo muy diferente a las otras pistas a las que vamos. Pero sí, sigues aprendiendo. Nunca se puede ser perfecto todo el tiempo. Creo que siempre hay días en los que puedes aprender", fueron las palabras de Max.

En el mismo sentido, Verstappen enumeró las dificultades que debió sortear este fin de semana: "Creo que por supuesto el coche de seguridad fue un poco de mala suerte. Después tuve que empujar de nuevo, traté de mantenerme muy cerca para tratar de entrar en el DRS pero creo que los neumáticos se estaban sobrecalentando un poco por eso, por supuesto, tratando de seguir (a Pérez). También con el equilibrio estaba luchando por ser realmente consistente".

"Así que estuve jugando un poco con las herramientas. Y creo que una vez que lo solucioné, diría que las últimas 10 vueltas fueron bastante buenas de nuevo, pero un poco tarde. Hemos aprendido muchas cosas, a lo largo de la carrera y por supuesto, al final del día, es buen resultado del equipo", sentenció el bicampeón del mundo", completó.