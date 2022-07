Al igual que en la anterior carrera de Fórmula 1, disputada en Austria, Checo Pérez volvió a sufrir más de la cuenta al enfrentarse contra George Russell. Después del episodio que protagonizaron semanas atrás, mexicano y británico volvieron a mantener una intensa batalla, la cual terminó en favor del piloto de Mercedes.

El Gran Premio de Francia resultó ser muy trabajado para Checo Pérez, que marchó tercero durante gran parte de la carrera, pero luchó ante los dos pilotos de Mercedes sin poder sacar el mejor funcionamiento de su monoplaza. Primero, intentó sin éxito rebasar a Lewis Hamilton; luego, mantuvo la posición hasta que un descuido lo dejó sin podio.

En la vuelta 42 del Gran Premio de Francia, Checo Pérez tuvo un roce con George Russell que casi vuelve a dejarlo sin nada. El británico, por su parte, explicó su visión de los hechos: "Vi que Sergio la estaba pasando mal cuando Sainz lo rebasó. Yo estaba por dentro y las reglas son muy claras: si tu rueda delantera está a la altura de la rueda trasera del otro, es tu esquina".

Russell insistió en que el toque fue por culpa de Checo Pérez, aunque los comisarios no lo entendieron así y en las imagenes es él quien parece intentar una maniobra demasiado optimista. "Tenía eso y no me dejó espacio. Aún así continué y obtuvimos el tercer lugar. Un doble podio para Mercedes, eso es genial", señaló tras su tercer puesto.

Se siente a la altura de Checo Pérez y Sainz

Aunque de momento Verstappen y Leclerc son más rápidos, Russell considera que Mercedes ha progresado mucho: "Fue una linda pelea al final con Pérez. Sabemos que tienen un coche mejor. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, porque Max y Charles aún son unas décimas más rápidos, pero estamos al nivel de Pérez y Sainz", analizó.