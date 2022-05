Después de cinco jornadas afrontadas, lo cierto es que una de las decepciones en la Fórmula 1 lo tiene a ni más ni menos que el séptuple campeón mundial, Lewis Hamilton. El británico todavía no pudo ganar con un Mercedes que no está a la altura de las competitivas Ferrari y Red Bull, por lo que una racha negativa se hizo presente y que no ocurría hace mucho tiempo.

Si se toma en cuenta que terminó en la segunda colocación, tanto de la última cita en Abu Dhabi como también del campeonato 2021, la realidad es que el dueño de múltiples récords y actual mayor ganador de carreras de la categoría, con 103, arrastra seis Grandes Premios sin poder subirse al escalón más alto del podio.

Para ir a la última vez que Hamilton pasó seis carreras sin poder ganar hay que remontarse a 2013, que atravesó una etapa de diez jornadas sin estar en el liderato final. Tras su victoria en Hungría el 28 de julio, tuvo que aguardar esa cantidad de pruebas y un total de 245 días hasta volver a triunfar, algo que logró recién en Malasia 2014. Hasta ese entonces, acumuló dos abandonos, mismo número de 5° y 9° puestos, un 3° 4°, 6° y 7° lugar. Todo ello a bordo del Mercedes.

Siete veces campeón y nunca salió del quinto puesto en la tabla final de puntos desde su irrupción en el 2007, algunas de las marcas de Lewis que son letales y están para enmarcar. De hecho, la estadística antes nombrada nunca fue superada, sino que estuvo igualada por lo acontecido entre 2008 y 2009. Tras ganar en China el 19 de octubre de hace 14 años atrás, tuvo que vivir 266 días hasta que el 26 de julio de 2009 se impuso en Hungaroring, aunque en aquel entonces conducía el McLaren.

