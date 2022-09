Lewis Hamilton explotó con Mercedes tras el Gran Premio de Países Bajos: "No puedo creer que me hayan jodido así"

El Gran Premio de Países Bajos confirmó que a sus jóvenes 24 años, Max Verstappen va camino hacia su bicampeonato en la Fórmula 1. El piloto neerlandés obtuvo una nueva victoria, esta vez ante su público, por lo que estiró aún más la ventaja sobre sus perseguidores. George Russell y Charles Leclerc completaron el podio, mientras que Lewis Hamilton se ilusionó con el triunfo y acabó en cuarto lugar.

El piloto británico, siete veces campeón del mundo, estuvo en primer luego luego de que Max Verstappen hiciera una parada para cambiar neumáticos, mientras que la estrategia de Mercedes de ir con una sola detención parecía dar sus frutos. Sin embargo, el equipo decidió montar neumáticos medios, los cuales tardan más en conseguir adherencia en pista. Finalmente Verstappen pudo superarlo en la vuelta 60.

Hamilton no sólo quedó indefenso frente a el poderío de Verstappen, sino también ante el de su propio compañero de equipo, George Russell, quien acabó la carrera en segundo lugar. Cuando se dio ese momento, Hamilton estalló por radio ante la estrategia de su propio equipo: "No puedo creer que me hayan jodido así. No puedo describir lo enojado que estoy", manifestó el heptacampeón mundial.

Tras estar en primer lugar, Hamilton cayó entonces hasta el cuarto lugar y se quedó sin subir al podio, además de seguir sin poder ganar su primera carrera en el Campeonato de 2022. De todas formas, en Mercedes celebraron terminar con sus dos autos en 2° y 4° lugar para recortar la distancia con Ferrari en el Campeonato de Constructores.

Tabla actualizada