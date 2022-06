Tal parece que Mercedes y Lewis Hamilton no tienen los mejores augurios de cara al GP de Canadá que tendrá lugar este domingo, en una nueva jornada del Campeonato Mundial. O al menos, eso puede develarse tras las declaraciones de Lewis Hamilton una vez finalizadas las prácticas del día viernes, donde volvió a quedar muy lejos de los puestos de vanguardia.

Con una nuevo fondo plano para su Mercedes W13, Lewis Hamilton no obtuvo mejores resultados, por lo que la prueba, de momento, no resulta convincente. El británico terminó el viernes en 13° posición, a 1,2 segundos del mejor tiempo, logrado por el último campeón, Max Verstappen. Tras las pruebas, Hamilton no ocultó su malestar.

En diálogo con Sky Sports, el siete veces campeón del mundo explicó: "Este coche es muy malo. Nada de lo que hacemos parece funcionar. Hemos probado diferentes reglajes con George y conmigo para ver si podía funcionar, y quiero ver cómo le ha ido, pero para mi ha sido un desastre". Por el momento, Lewis Hamilton marcha sexto en el Campeonato de Pilotos, en una campaña atípica para él.

"Es como que el coche va a peor. Seguiremos trabajando, pero es lo que es. Creo que éste es el coche de este año, de modo que tenemos que trabajar duro para crear un monoplaza mejor para la próxima temporada", insistió Lewis Hamilton. Por otro lado, su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, finalizó en el séptimo lugar, una vez más superando al británico.

Volver a Montreal

La Fórmula 1 regresa a Canadá después de dos años, pero para Hamilton se trata de un contexto muy difererente: "No es el Montreal que conozco o que he experimentado a lo largo de mi carrera. Es lo peor que he sentido con ningún coche aquí. Espero que podamos trabajar y hacer algunos cambios esta noche, pero son las cosas fundamentales del coche y será difícil", argumentó.