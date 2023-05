No solamente el aspecto deportivo dijo presente en el Gran Premio de Miami 2023 que llevó a cabo la Fórmula 1 en el pasado fin de semana, sino que el espectáculo no podía faltar ante la presencia de varias celebridades en Estados Unidos. Si bien el principado de Mónaco, países como Italia, Gran Bretaña, España, entre otros, suelen contar con famosos, el suelo norteamericano suma varias personalidades.

Una de ellas fue Shakira, quien cautivó a varios hombres en el circuito del Hard Rock estando acompañada de Tom Cruise, por lo que hubieron rumores de que el actor le envió flores a la cantante colombiana aunque las versiones de romance se disiparon rápidamente. Asimismo, la latinoamericana habría participado de una cena organizada por el equipo Mercedes, donde apareció la figura de Lewis Hamilton.

A partir de allí y unas recientes postales donde el siete veces campeón de Fórmula 1 e integrante del equipo alemán, que no pasa el mejor de los momentos a nivel resultados pese a ser el hombre récord de la categoría, habría estado junto a Shakira compartiendo un paseo en yate con amigos por la Bahía de Biscayne, que incluyeron a los hijos que la cantante posee junto a su ex pareja Gerard Piqué, Sasha y Milan. Hamilton no solamente fue partícipe sino que hasta se lo observó sentado junto a la barranquillera en algunas fotos.

¿Lewis Hamilton tiene un romance con Shakira?

Aún no hay confirmación oficial por ambas partes, pero el romance entre Lewis Hamilton y Shakira podría estar creciendo acorde a los días. Hasta el momento los encuentros en los cuales se conoce material multimedio fue en los lugares antes expresados, por lo que la continuidad del tiempo puede determinar si uno u otro realiza algún testimonio al respecto.

Recordemos que la latina es una de las mejores cantantes de habla hispana en la historia de la música reciente, galardonada con premios de todo tipo y hasta con 21 Récord Guiness, pero que en el último tiempo afrontó el duro momento personal de la separación con el futbolista Piqué. Aunque tras su participación en una de las Bzrp Music Sessions su imagen artístico volvió a subir en masa si en algún momento alcanzó a decaer.

Hamilton sabe que después de las obtenciones de los títulos en 2008, 2014, 2015, 2017 2018, 2019 y 2020, estando a un paso del óctuple en 2022, no puede lograr ser el dominante vencedor de carreras como acostumbró a muchos. Mercedes acumuló solo un triunfo entre todo el 2022 y el corriente año, pero el mismo estuvo a cargo de George Russell, aunque sus récords de victorias, podios y pole positions están en su poder como muchos otros.