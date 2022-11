El Gran Premio de Brasil nos trajo una sorpresa desagradable, ya que vimos la ruptura de una relación que parecía "sana" entre dos compañeros de escudería. Se trata, evidentemente, de lo sucedido entre Sergio Pérez y Max Verstappen, a quienes tantas veces vimos unidos afuera de la parrilla. Pero ahora que le tocaba al neerlandés ayudar a su coequipero la historia fue distinta...

Checo necesitaba cosechar la mayor cantidad de puntos en el Autódromo José Carlos Pace para llegar a la última fecha del campeonato con una ventaja sobre Charles Leclerc, ya que amos están peleando por el segundo lugar en la tabla de pilotos. Sin embargo, esto le importó poco y nada a SuperMax, quien rebasó de manera innecesaria al mexicano y posteriormente no le devolvió la posición, a pesar de que sus jefes se lo pidieron a través de la radio.

Esto hizo explotar a Sergio Pérez y por primera vez destrozó a Max Verstappen ante la prensa internacional: "No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. Creo que no entiendo sus razones. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos en gracias a mi". Estas declaraciones no pasaron nada desapercibidas y en cuestión de minutos se viralizaron, tanto en redes sociales como en los medios masivos de comunicación.

Un ratito después llegó la respuesta del neerlandés. "Lo hablamos antes de venir aquí con el equipo, yo tengo mis razones por cosas que han pasado en el pasado, es importante que nos sentemos a discutirlo. Tenemos que mirar hacia adelante", admitió el Bicampeón mundial de la Formula 1, quien en muchas ocasiones ha recibido la ayuda por parte de Checo.

Más adelante, sobre lo que será el Gran Premio de Abu Dabi el próximo fin de semana, aseguró: "Por supuesto (ayudaré a Sergio Pérez en Yas Marina). Si vamos a Abu Dhabi y él necesita los puntos, porque están empatados, no es el fin del mundo, se trata de quién termina por delante de todos modos. Si necesita ayuda, estaré allí. Es bueno que hayamos hablado de ello ahora y básicamente hayamos aclarado todo lo que había por lo que no lo hice". ¿Todo solucionado?