Lewis Hamilton tiene contrato hasta la temporada 2023 de Formula 1 con Mercedes-AMG Petronas, y por el momento sigue siendo una incógnita qué será de su futuro. A pesar de que todo parece indicar que renovará su vínculo con los alemanes, en las últimas semanas surgieron todo tipo de rumores. Uno de ellos, el más sorpresivo, fue el que involucró a Sergio Pérez: ¿el mexicano reemplazará al británico?

Distintos medios internacionales aseguraron que el piloto de Red Bull Racing (contrato hasta 2024) es uno de los candidatos para suplir al siete veces campeón mundial. Es por eso que Toto Wolff, jefe de la escudería germana, tomó la decisión de dar la cara ante la prensa y aclarar las cosas antes de que se sigan viralizando versiones de lo que sucederá en el futuro cercano con los suyos.

"Es una gran mentira. Nunca he llamado a Sergio (Pérez), es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto", aseguró el austríaco en plática con Motorsport.com. Así es: Checo no cambiará a Red Bull Racing por Mercedes-AMG Petronas.

Más adelante, Toto agregó: "Lewis y yo, incluso ante un escenario menos alentador como el inicio de esta temporada, siempre estamos alineados en querer intentar mejorar las cosas y en querer estar juntos el próximo año. Desde hace un par de meses nos decíamos que podíamos seguir tal vez cinco o 10 años. Así que nada de esto es cierto".

Si bien algunos pensaron que podía retirarse tras la temporada 2023 de Formula 1, esto no será así. "Cuando hablo del combustible que queda en el tanque, sigo luchando por esas cosas y sigo sintiendo que tengo mucho que hacer en eso. Si me detengo, todavía tendré combustible en el tanque. No creo que me vaya cuando esté quemado por completo y no me quede nada. Pero, con suerte, eso será en un tiempo", subrayó para Motorsport.com.