No puede volver a suceder: la fuerte amenaza de Checo Pérez a Red Bull

Sergio Pérez logró una nueva victoria en Fórmula 1: se hizo con el Gran Premio de Azerbaiyán y no le pierde pisada a Max Verstappen en la clasificación general. El mexicano es consciente de que esta puede ser la mejor oportunidad de su carrera para consagrarse Campeón mundial, por lo que la está aprovechando.

Si repasamos la tabla general de pilotos, Checo aparece segundo y muy cerca de SuperMax: se encuentra a solamente 6 puntos de diferencia y promete darle pelea. Aún así, sigue lamentándose lo que le ocurrió en el GP de Australia, en donde sufrió algunas limitaciones del monoplaza y se tuvo que conformar con el quinto lugar.

En una conferencia de prensa, el aficionado del América lanzó una fuerte ¿amenaza? a Red Bull Racing, su propio equipo, con el objetivo de no repetir los problemas sufridos en Oceanía. "Es un año largo por delante. Realmente creo que estamos en la pelea. Sin los problemas que tuvimos en la calificación en Melbourne, estaríamos mucho más cerca", reconoció.

Más adelante señaló: "Es importante no tener esos problemas nunca más y minimizar los problemas, porque al final del día, es muy importante asegurarnos de que cuando no podamos ganar, terminemos segundos y eso signifique que es un buen día". Un claro mensaje a la escudería para no volver a darle ventaja a Max Verstappen.

Checo Pérez, contento con el RB19

"Fue un gran fin de semana en general. Cumplimos cuando teníamos que hacerlo. Había mucha presión. El sábado hicimos una buena carrera. Pero creo que el domingo, la forma en que nos presionamos mutuamente, Max y yo, prácticamente desde la primera vuelta, una vez que adelantamos a Charles (Leclerc), fue básicamente una carrera entre nosotros desde el principio hasta el final", sentenció, remarcando la supremacía del RB19 en la pista.