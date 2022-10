Hace ya algunos días atrás, Checo Pérez obtuvo su cuarta victoria en la Fórmula 1 y volvió a regalar su dedicatoria a todo el pueblo mexicano que lo sigue semana a semana desde distintas partes del mundo. La etapa del piloto tapatío en la máxima competición genera orgullo en todo el país, que espera no tenga que pasar tanto tiempo para volver a ver uno de los suyos en el Campeonato Mundial.

Pues bien, Rafael Villagómez es uno de los que aspira a imitar a Checo Pérez. A sus 20 años, el joven mexicano se desempeña en la Fórmula 3, con la escudería Van Amersfoot Racing, pero sueña en un futuro con llegar a la Fórmula 1. Como no podía ser de otra manera, Villagómez admira a Pérez y se deshizo en elogios para con él.

"Me encantaría coincidir con Checo, porque es alguien que me inspira mucho, y llegar a ese nivel, espero que algún día pase y pueda correr con él. En México le puedes preguntar a quién sea y la mayoría te diría que Checo es su ídolo", reconoció en diálogo con ESPN.

Villagomez destacó que en los últimos años, Pérez "ha hecho cosas que no muchos han logrado con el coche que ha tenido y estado, especialmente en Racing Point se vio la diferencia. Eso motiva mucho a los jóvenes de México", admitió el joven piloto que compite actualmente en México.

Los sueños de Villagómez

Si bien recién comienza su carrera, el mexicano tiene claro sus objetivos: “Mi sueño es llegar a F1 y correr en México sería otra cosa y también quisiera a Fórmula 3 o Fórmula 2. El siguiente año iremos a Australia y Bahréin y que la F3 esté en México me gustaría. Para cualquier piloto de México sería un extra sabiendo que estás con tu gente y creo que esa es una motivación. Eso no lo he vivido, porque nunca he corrido en México, pero me gustaría”, concluyó.