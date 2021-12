La espectacular definición del campeonato mundial de la Fórmula 1 en Abu Dhabi sigue dando que hablar. La escena completa de la carrera que terminó con Max Verstappen como gran ganador por sobre Lewis Hamilton despertó todo tipo de opiniones, críticas, apoyos y hasta protestas oficiales por parte del equipo de las flechas plateadas.

El piloto mexicano de Arrow McLaren SP, Patricio O'Ward, se expresó en conferencia de prensa y no esquivó hablar del polémico desenlace de la temporada 2021 del Gran Circo. Para sorpresa de muchos, fue directo al afirmar que el británico de Mercedes debía quedarse con el título por sobre el neerlandés de Red Bull Racing, y se mostró en desacuerdo con la decisión de no poner badera roja.

"Lewis merecía ganar, él había controlado la carrera, era para él. Para mí, lo mejor hubiera sido cuando Latifi se ensartó, poner la bandera roja y dar la oportunidad a todos de cambiar de llantas. Habría sido mucho más justo la bandera roja darles la oportunidad con llanta nueva", fueron las palabras de 'Pato'.

¿Dardo a Checo Pérez?

Por su parte, el regiomontano no respaldó a Checo Pérez por su funcional actuación para la escudería austríaca: "De Checo no quiero opinar, es su equipo y al final tiene que hacer lo que debe hacer para ayudar a su equipo. Es delicado si estás en su posición, el equipo necesitaba su ayuda. Hizo lo que tenía que hacer, pero no siempre es bien visto".

El sueño de la F1

Por su parte, O'Ward ratificó su principal objetivo de estar en la Fórmula 1. "Yo me imaginaría que si ellos me van a dar peso hacia allá, eso va a pasar pronto. En los próximos días debemos tener el plan de ataque. Es delicado el tema de IndyCar, no es fácil y no me quieren desconcentrar. Va ser difícil encontrar días para la F1, no desconcentrarme de la IndyCar. Le dije a Zak (Brown) y lo sabe que mi pasión por esto empezó con Fórmula 1 y eso jamás va a cambiar. Te da ilusión, te emocionas y él sabe que yo quiero llegar y ser protagonista", externó.