Se trata de uno del mejor piloto que posee la Fórmula 1 desde hace dos años y que lo revalida con los títulos alcanzados y los grandes espectáculos brindados en cada fin de semana. Max Verstappen sin lugar a dudas atraviesa el mejor momento en una carrera que todavía tiene mucho tiempo por delante para el piloto de Red Bull y actual compañero de Sergio "Checo" Pérez, donde posee contrato hasta 2028 en una firma inigualable de años que ningún otro gestó.

Verstappen es el bicampeón mundial de la Fórmula 1, títulos logrados en 2021 y 2022. El balance de lo que viene siendo su carrera es, tomando de referencia hasta el Gran Premio de Miami 2023, de 168 carreras disputadas con 38 victorias, 82 podios, 24 vueltas rápidas y 22 pole positions. Además cuenta con innumerables récords producto de una trayectoria que tuvo su despegue en edades de adolescente.

Vamos a conocer un poco más en profundidad respecto a la figura que rodea a Mad Max. Desde sus orígenes nativos hasta la composición familiar, pareja y algunos datos referidos a su actual trayectoria como piloto profesional de autos.

¿De dónde es Max Verstappen?

Max Emilian Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 (24 años) en Hasselt, Bélgica. Sin embargo, como su padre Jos es neerlandés, rápidamente cambió de nacionalidad a la de su progenitor. Él mismo fue el encargado de ejercer los trámites para que uno de sus hijos sea considerado miembro de los Países Bajos.

¿Quién es el ídolo de Max Verstappen?

A pesar de que lo vincularon mayormente con Ayrton Senna, Fernando Alonso o hasta incluso su padre Jos, la realidad es que Max admite no tener ídolos o referentes de la Fórmula 1, como tampoco de otra categoría de automovilismo.

“Sinceramente, nunca he tenido un ídolo. Aunque he respetado mucho a muchos atletas por sus logros. Pero nunca he tenido a nadie a quien igualar, solo me he mirado a mí mismo. Si eres completamente adicto a un ídolo, si quieres copiar a un héroe, solo puedes perder porque solamente podrías ser lo mejor que fue, pero nunca mejor. Por eso siempre he tratado de ser yo mismo", maniestó Max

¿Qué estilo de corredor es Max Verstappen?

Verstappen podría ser catalogado como un piloto "agresivo" pero no en el mal sentido de la palabra, sino por su capacidad de ir al límite en cada una de las maniobras de pilotaje que ofrece. Se trata de un corredor que resulta extravagante, según catalogan varios sitios web especializadas en automovilismo, dejando hasta lo último en cada maniobra, algo que le valió de varias controversias con sus colegas.

En 2014, admitió que cierta parte de conducción lo supo adquirir por observar a Fernando Alonso, hoy rival suyo en Aston Martin pero del cual se lo suele ver conversando con muy buen "feeling" mutuo, y hasta incluso con el asturiano defendiendo su forma de manejarse en la pista.

¿Cuándo ganó su primera carrera Max Verstappen en la Fórmula 1?

Casualmente cuando afrontó su primera carrera con Red Bull, además de la 24° en su trayectoria, Max Verstappen inauguró victorias en la Fórmula 1 el día 15 de mayo de 2016 en el Gran Premio de España. No solo eso sino que logró el vigente récord de ser el piloto más joven de la historia en vencer una carrera de la F1 con 18 años y 228 días.

¿Quién es la novia de Max Verstappen?

A partir de 2020, Max Verstappen se encuentra en pareja junto a Kelly Piquet, actual influencer de redes sociales pero con vínculo en la Fórmula 1 por ser la nieta de Nelson Piquet, tricampeón de F1 en los años 1981, 1983 y 1987. Casualmente fue pareja de Daniil Kvyat entre 2017 y 2019 (dando a luz a su hija Penelope el mismo año de ruptura) el hombre que debió "descender" a Toro Rosso para que Mad Max ocupe su butaca de Red Bull en 2016.

Kelly, de 34 años, también trabajó manejando las redes sociales de la Fórmula E, la mejor categoría de monoplazas eléctricos, durante 2014 y del cual también contó con un blog para brindar contenido de la competición. A su vez, supo ser columnista de la revista Marie Claire.

¿Cómo está formada la familia de Max Verstappen?

Max es hijo de Jos Verstappen (a quien se lo ve mayormente en cada GP), nacido en Países Bajos y ex corredor de Fórmula 1 como él, y Sophie Kumpen, de origen belga, también ex corredora pero desde hace tiempo ambos se separaron y muy pocas veces se los observar juntos para apoyar a su hijo en cada cita. Además, posee tres hermanos llamados Victoria, Blue y Jason.

¿Verstappen va a ser padre?

En el mes de marzo de 2023, Kelly Piquet publicó una historia en Instagram en su rol de influencer promocionando ropa de bebé para Luis Vutton. Ninguno de los dos se expresó públicamente al respecto ni tampoco hay un inidicio para confirmar ello, pero no es descabellado imaginar que en poco tiempo puede haber novedades de este tipo.

¿En qué competencias corrió Max Verstappen?

Como gran parte de los pilotos en la historia, el karting es el primer coche de competición a emplear, donde montó el primero a los 3 meses y no lo soltó hasta los 17 años, obteniendo títulos locales de Países Bajos, Bélgica y hasta campeonatos mundiales y europeos. Profesionalmente tuvo su estreno en 2014, participando del Florida Winter Series. Su equipo era Karting KZ1 además de acumular cuatro victorias en 12 carreras, siete podios y tres poles, culminando en el tercer puesto del campeonato.

2014 también significó su estreno a nivel monoplaza formando parte del Campeonato Europeo de Fórmula 3, demostrando un gran talento a sus 17 años en el equipo Van Amersfoort Racing. 7 triunfos, 16 podios y 7 pole position cosechó en 34 citas afrontadas para culminar tercero en las posiciones. Además, dijo presente en el Gran Premio de Macao, culminando 7°, y obtuvo la victoria en el Masters de Fórmula 3.

Producto de su gran talento es que al instante fue contratado como piloto de pruebas en la Fórmula 1, cuyo debut ocurrió en 2015 al frente de Toro Rosso, escudería donde dijo presente hasta mitades de 2016. Como la mencionada marca es filial de Red Bull, el equipo titular lo premió con su correspondiente butaca desplazando a Daniil Kvyat en la quinta carrera del 2016, lugar que hasta el día de hoy no dejó.