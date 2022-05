Tras perder el título del año pasado en una ríspida contienda con Max Verstappen de Red Bull, el piloto británico Lewis Hamilton no ha conseguido recuperar el nivel al que nos tiene acostumbrados, pues en lo que va de la temporada no ha conseguido sumar los puntos para estar a la par de los volantes de Red Bull o Ferrari, pero esto no sería casualidad.

De acuerdo a lo revelado por el piloto neerlandés Tim Coronel de prototipos y Turismo, el volante inglés está más preocupado en otras cosas que en el automovilismo: "Mercedes y Hamilton no tienen buenas vibraciones. Como piloto, en un ambiente cálido te expresas bien y luego puedes ser creativo y seguir adelante. Hamilton y Mercedes definitivamente no están en eso en este momento. Veo a Hamilton poniendo muchas excusas".

Coronel, en declaraciones para Motorsport.com, Hamilton ha buscado sólo pretextos: “Encima su compañero de equipo Russell le sigue dando puñetazos en la nariz. Es entonces cuando tomas el impulso equivocado y ves que eso sucede con Hamilton ahora. Está buscando excusas”, señaló el experimentado piloto. Cabe recordar que Lewis el W13, no está a la altura de los coches de Ferrari y Red Bull.

"Russell se arriesga porque se siente bastante bien. Él crea eso. Solíamos ver eso con Michael Schumacher, quien trazaba su estrategia con el equipo. Ahora Hamilton le pasa la pelota al equipo, pero como piloto también hay que pensar. Hamilton está más preocupado con los piercings, las joyas y otras tonterías que con las carreras. Mientras que a Russell le ha tocado lidiar en los años anteriores con un Williams que le obligaba a luchar en la parte trasera. Tuvo que aprender a adaptarse al coche y sacarle el máximo partido. Y es lo que está haciendo ahora".

Su auto '44' sólo ha doblegado a Russell en el Gran Premio de Bahréin, donde se inauguró la temporada. Dicho sea de paso, es el único podio que ha conseguido Hamilton en lo que va de curso, y de ahí en adelante ha sufrido abandonos y múltiples incidentes mecánicos con su monoplaza, por lo que no ha conseguido poner a su auto a punto, y el campeonato prácticamente ya estaría perdido si no consigue recuperarse.