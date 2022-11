El Gran Premio de México fue una verdadera fiesta y dejó sensaciones positivas para Sergio Pérez, quien acabó en la tercera colocación por detrás de Max Verstappen (1°) y Lewis Hamilton (2°). El mexicano capitalizó todo el calor de la afición mexicana y latinoamericana para recuperar el segundo lugar de la tabla de pilotos.

Red Bull Racing se prepara para disputar el Gran Premio de Brasil en el mítico Circuito de Interlagos, donde el piloto de Guadalajara tendrá la posibilidad de asegurarse el subcampeonato de pilotos, si se le dan una serie de resultados favorables. En la previa de la carrera en Sao Paulo, el apoyo de aficionados de distintos países sudamericanos ya se está haciendo sentir.

En ese contexto de apoyo por parte de la fanaticada, Checo se mostró agradecido y con deseos de responder con un gran resultado en la pista. Y no solo eso, se animó a decir que le gustaría que América Latina tenga otro Gran Premio, postulando a Colombia y Argentina como sus favoritos.

"No lo hubiera imaginado, lo que implica en tu país y para otras personas. Siento compromiso grande y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1. Al menos tenemos el Gran Premio de México. Tuve un showrun y es increíble. Me gustaría ir a otras partes del continente americano", declaró el mexicano en la presentación de su casco especial de Marvel.

"A veces te sientes solo en un deporte europeo, pero sé que cuento con ustedes y vamos a dar todo en estas últimas carreras para poner en alto el nombre de América Latina", añadió.