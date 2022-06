La Formula 1 como organización, así como también el equipo Mercedes en particular, repudiaron los dichos racistas de un excampeón mundial hacia Lewis Hamilton.

Este martes, desde la Fórmula 1, el equipo Mercedes y la FIA lanzaron comunicados en contra de cualquier tipo de acto de discriminación y racismo, expresando así su repudio a las expresiones de Nelson Piquet, tres veces campeón mundial de la categoría en 1981, 1983 y 1987, para referirse a Lewis Hamilton.

Sucedió durante una entrevista cualquiera, que no hubiese tenido mayor impacto pues allí el expiloto brasileño estaba recordando el incidente que Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron la pasada temporada en Silverstone, en que ambos corredores se tocaron en la primera vuelta, siendo el de Red Bull el más perjudicado al estrellar su coche contra el muro y el británico sancionado luego con 10 segundos.

También comparó aquella maniobra con la que protagonizaron Ayrton Senna y Alain Prost en la lucha por el título de 1990 en Japón. Fue allí donde Piquet tuvo las expresiones que generaron el repudio generalizado. "¿Lo sucedido en Silverstone? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan: 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido", expresó en diálogo con Estadao Esporte de Brasil.

Luego que la entrevista tomara repercusión mundial, precisamente por la expresión despectiva que utilizó Nelson Piquet, este martes tanto la Fórmula 1 como la FIA y el equipo Mercedes para el que corre Lewis Hamilton publicaron un comunicado en señal de repudio a este y cualquier otro acto discriminatorio.

El comunicado de la Fórmula 1 contra el racismo

"El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad. Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y se merece respeto. Los esfuerzos sin descanso para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para todos y algo a lo que estamos comprometidos en la F1", se leyó en las redes sociales de la organización.

El comunicado de Mercedes contra el racismo

"Condenamos con fuerza cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio. Lewis ha liderado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos compartimos una visión de una competición diversa e inclusiva y este incidente subraya la importancia fundamental de continuar esforzándonos por conseguir un futuro brillante", expresaron desde el equipo Mercedes.