George Russell se ha adaptado de gran manera a Mercedes-AMG Petronas, su nuevo equipo, en esta temporada 2022 de Formula 1. El joven británico que promete ser de los mejores de la nueva generación está cosechando grandes resultados a pesar de que el monoplaza alemán no es el mejor, y hasta se da el gusto de posicionarse por delante de Lewis Hamilton en el campeonato mundial.

El siete veces campeón, consciente del talento de su compañero, decidió halagarlo como nunca antes y hasta aprovechó para enviarle una indirecta a Valtteri Bottas, quien tuvo que marcharse de la escudería. "Realmente creo que (Russell) tiene todas las cualidades para ayudar al equipo a progresar en el futuro y llevarlo al éxito, así que creo que era la elección correcta (para Mercedes). Espero poder contribuir en parte a que mejore aún más", admitió el polémico conductor.

Más adelante, Hamilton le tiró flores a Russell: "No puedo decir que sea difícil ser compañero de equipo de George, ha sido agradable. Trabajamos juntos y lo hacemos increíblemente bien. George es muy positivo... Ha tenido un impacto positivo en el ambiente de trabajo y, en general, es un verdadero placer trabajar con él y es genial ver lo que puede lograr".

"Ha hecho un gran trabajo, ha conseguido sus primeros puntos para el equipo y seguirá mejorando y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Veo que tiene un gran potencial para ser campeón del mundo, y además está en el lugar adecuado para poder hacerlo", señaló Lewis.

George Russell, con los pies en la tierra

En charla con el podcast Beyond the Grid, el joven reveló: "Me gusta mirar las cosas con la mayor objetividad posible. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente en la Formula 1 y firmar un contrato para unirse al equipo más grande de esta época es, sin duda, un gran momento para mí. Pero si no lo hago bien, si me da una patada en el culo el mejor piloto de todos los tiempos (Hamilton), ¿qué significa eso? Significa que después de un año podría salir por la puerta de Brackley".