Se defiende: Max Verstappen explicó por qué no dejó pasar a Checo Pérez

George Russell y Lewis Hamilton le dieron la primera gran alegría del año a Mercedes, tras quedarse con los primeros dos lugares en el Gran Premio de Brasil. Carlos Sainz, de Ferrari, completó el podio, mientras que Red Bull tuvo una jornada cargada de problemas y que terminó con un gran conflicto entre Checo Pérez y Max Verstappen.

El neerlandés, bicampeón del mundo, remontó desde las últimas posiciones mientras que Checo Pérez fue perdiendo ritmo vuelta tras vuelta y cayó varias posiciones. Cuando Verstappen, más rápido que el mexicano, llegó detrás de su compañero, Red Bull le dio luz verde para adelantar e ir a la caza de Fernando Alonso y Charles Leclerc, quienes estaban por delante de Checo.

Sin embargo, la distancia y el tiempo no ayudaron a Verstappen, que no pudo hacer demasiado para escalar más posiciones. Con el objetivo en mente de que Checo termine como subcampeon, el equipo le pidió al neerlandés que lo dejase pasar, pero este no accedió. El piloto tapatío estalló contra su compañero, primero por radio y luego en rueda de prensa.

Tras molestarse por radio con el pedido de Red Bull, Verstappen habló en rueda de prensa luego de reunirse con Horner: “Hemos hablado con el equipo antes de venir aquí y hemos tenido que limpiar el ambiente sobre unas cosas que ocurrieron antes, y que han hecho que no le deje pasar aquí”, sostuvo el neerlandés, aunque no hay certezas sobre a qué se refirió.

Posiciones tras el Gran Premio de Brasil